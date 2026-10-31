Vol d'une Bugatti à l'usine : Mate Rimac assure la poursuite au volant d'une Porsche 911

Laisser sa voiture déverrouillée avec les clés à l'intérieur est toujours une mauvaise idée. Le faire avec une hypercar à plusieurs millions d'euros est un pari encore plus risqué. Mate Rimac, PDG de Bugatti Rimac, l'a appris à ses dépens après le vol de sa Chiron dans les locaux de l'entreprise, en Croatie.

Apparemment, Rimac avait pris l'habitude de laisser les clés à l'intérieur de ses voitures, même lorsqu'elles valaient plusieurs millions d'euros. Il pensait probablement que personne ne serait assez fou pour voler un véhicule aussi précieux. Malheureusement, quelqu'un a fini par lui donner tort.

Selon Rimac, un employé a aperçu la Chiron quitter rapidement le bâtiment et a immédiatement alerté ses collègues. Un groupe de discussion a alors été créé pour déterminer si quelqu'un avait autorisé le départ de la voiture. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un employé parti faire un tour improvisé au volant de l'hypercar..

Le PDG de Bugatti a pris les choses en main

Rimac a immédiatement contacté la police, mais il n'était pas question pour lui de rester les bras croisés en attendant des nouvelles. Heureusement, il avait une Porsche 911 à proximité, avec le réservoir plein. Il a sauté au volant et s'est lancé à la poursuite de la Bugatti volée.

Le voleur avait déjà environ une heure d'avance et se dirigeait vers la Slovénie. Heureusement, la Chiron était équipée d'un dispositif particulièrement utile : un système de télémétrie en direct.

Celui-ci a permis à Rimac et à ses collègues de suivre en temps réel la position de la voiture, sa vitesse, son niveau de carburant et d'autres données. Ils ont transmis ces informations à la police via leur groupe de discussion, transformant ainsi cette hypercar hors de prix en un dispositif de suivi particulièrement coûteux.

Cela dit, nous sommes surpris que Bugatti n'ait pas été en mesure de désactiver le véhicule à distance, compte tenu de la quantité de données accessibles grâce à son système de télémétrie. Si le suivi de la position, de la vitesse et du niveau de carburant de la Chiron s'est révélé utile, la possibilité de l'immobiliser à distance aurait considérablement facilité les opérations.

Rimac espérait initialement que les autorités intercepteraient le suspect avant qu'il ne franchisse une frontière. Cela n'a pas été le cas. La Chiron est entrée en Autriche, où son conducteur a fini par tomber à court de carburant. L'équipe espérait alors qu'il serait contraint de s'arrêter dans une station-service, mais le voleur avait apparemment d'autres projets..

Le voleur n'a même pas payé son carburant

Selon Rimac, le suspect s'est finalement arrêté pour faire le plein. Il aurait ajouté environ un demi-réservoir de carburant pour alimenter le moteur W16 quadri-turbo de 8,0 litres, avant de reprendre la route. Il n'aurait apparemment même pas payé son plein.

La poursuite s'est finalement achevée lorsque la police autrichienne a intercepté la Chiron. Un agent faisait partie du groupe de discussion et recevait régulièrement les informations sur la position du véhicule, ce qui a grandement facilité le suivi de l'hypercar volée.

Curieusement, Rimac explique avoir décidé de ne pas porter plainte, car il éprouvait une certaine compassion pour l'homme qui avait dérobé la voiture. Cela ne signifie pas pour autant que le suspect échappera aux conséquences de ses actes. Le vol d'une Bugatti reste une infraction grave, même si son propriétaire choisit de ne pas engager de poursuites personnelles.

L'incident a déjà conduit Rimac à revoir les règles de sécurité au sein de son entreprise. Il a reconnu que les clés ne seraient désormais plus laissées à la portée de tous dans les locaux. À ceux qui seraient tentés de reproduire cette escapade, il adresse un avertissement sans ambiguïté : « Nous avons toutes les données et vous ne pouvez rien faire avec la voiture sans nous. »

Rimac a également partagé des images de vidéosurveillance de l'usine, qui montrent à quel point le vol s'est déroulé avec désinvolture. On y voit le suspect fumer une cigarette avant de déambuler dans les locaux et de découvrir finalement les clés laissées à l'intérieur de la Chiron. Plutôt que de résister à la tentation, il prend place au volant de l'hypercar et s'en va, apparemment sans se douter que le système de télémétrie permettrait de suivre ses déplacements à travers plusieurs pays.

Cela aurait pu finir bien pire

La Chiron a subi quelques dommages mineurs au niveau de son pare-chocs avant lors de l'incident, mais rien de grave. La réparation devrait être relativement simple et l'hypercar à plusieurs millions d'euros s'en sort finalement presque indemne. Les choses auraient pu beaucoup plus mal tourner si le voleur avait perdu le contrôle de cette machine de 1 479 ch et l'avait accidentée.

C'est une histoire plutôt insolite qui se termine étonnamment bien, compte tenu de ce qui aurait pu arriver à une hypercar aussi précieuse. Une chose est certaine : Mate Rimac ne laissera probablement plus les clés de sa Chiron à portée de main. Certaines leçons coûtent décidément plus cher que d'autres..