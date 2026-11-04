En France, la voiture électrique atteint 41 % des ventes en octobre 2026

Le marché automobile français confirme son embellie. Selon les données publiées par AAA Data, 149 340 voitures particulières neuves ont été immatriculées en octobre 2026, soit une progression de 7 % par rapport au même mois de l'année précédente. Une hausse d'autant plus notable que le mois comptait 22 jours ouvrés, contre 23 en octobre 2025. Depuis le début de l'année, le marché totalise 1 384 282 immatriculations, en progression de 4 %.

Mais c'est surtout la répartition par motorisation qui retient l'attention. Les voitures électriques ont représenté 41 % des immatriculations en octobre, contre 24 % un an plus tôt. Elles totalisent 61 958 unités sur le mois, et atteignent même 45 % de part de marché auprès des particuliers. Sur les dix premiers mois de l'année, l'électrique cumule 449 294 immatriculations, soit environ 32 % du marché et une progression de 79 %.

La dynamique profite notamment aux modèles français. La Renault Twingo électrique arrive en tête des voitures électriques les plus immatriculées en octobre, avec 4 747 unités, juste devant la Renault 5 (4 666). La Peugeot 208 électrique et le Renault Scénic complètent le groupe de tête, avec respectivement 3 221 et 3 037 immatriculations.

Les motorisations thermiques décrochent

Les motorisations hybrides conservent toutefois la première place, avec 44 % du marché et 65 925 immatriculations. Dans le détail, les hybrides simples représentent 19 % des ventes, les micro-hybrides 17 % et les hybrides rechargeables 7 %. Ces derniers progressent de 13 % sur un an, à 10 503 unités.

À l'inverse, les motorisations thermiques non électrifiées poursuivent leur recul. Les voitures essence chutent de 44 %, à 14 909 immatriculations, soit 10 % du marché. Le diesel devient encore plus marginal, avec 2 034 unités et seulement 1 % de part de marché, en baisse de 65 %. Le GPL résiste mieux et progresse de 4 %, à 4 514 exemplaires, une performance largement portée par Dacia.

La reprise du marché repose également sur les ménages. Les immatriculations auprès des particuliers progressent de 18 % en octobre, à 84 757 unités, soit 57 % du marché. Les sociétés hors secteur automobile suivent une trajectoire inverse, avec un recul de 12 %, à 17 338 voitures.

L'électrique progresse aussi sur le marché de l'occasion

Le marché de la seconde main reste, lui, moins dynamique. AAA Data recense 448 986 transactions de voitures d'occasion en octobre, en baisse de 7,2 %. Depuis janvier, le recul atteint 4,5 %, avec un peu plus de 4,3 millions de transactions.

L'électrique fait toutefois figure d'exception. Les transactions de voitures électriques d'occasion ont augmenté de 42,8 % en octobre, à 27 961 unités. Elles représentent désormais 6,23 % du marché de l'occasion. Un signe supplémentaire de la diffusion progressive de cette motorisation, qui ne concerne plus seulement les acheteurs de voitures neuves.