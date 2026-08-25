Renault 5 E-Tech électrique : la gamme évolue avec plus d’autonomie et de nouveaux équipements

Le constructeur annonce également de nouvelles possibilités de personnalisation et l’arrivée de nouvelles fonctions connectées.

La gamme bénéficie d’abord de légers gains d’autonomie. Avec la batterie de 40 kWh, la Renault 5 E-Tech électrique peut désormais parcourir jusqu’à 315 km selon le cycle WLTP, contre 312 km auparavant. La version équipée de la batterie de 52 kWh atteint pour sa part 430 km, alors que l’autonomie annoncée précédemment était de 410 km. Ces évolutions résultent notamment d’optimisations apportées à l’efficience du véhicule.

Une nouvelle configuration pour la Renault 5 Five

La version d’entrée de gamme Five évolue également. La précédente association entre un moteur de 95 ch et une batterie de 40 kWh est progressivement remplacée par une configuration développant 110 ch, associée à une batterie LFP de 36,5 kWh.

Cette version revendique une autonomie maximale de 305 km WLTP. Elle reçoit également une capacité de recharge rapide en courant continu jusqu’à 80 kW. Jusqu’à présent, la recharge rapide n’était pas disponible sur cette déclinaison d’entrée de gamme.

En France, la Renault 5 E-Tech électrique est annoncée à partir de 18 810 euros après prise en compte du dispositif Coup de pouce, tandis qu’une offre de leasing social permet d’accéder à la voiture à partir de 139 euros par mois, sous réserve des conditions d’éligibilité.

Renault fait évoluer la gamme de la Renault 5 E-Tech électrique Photo: Renault

De nouvelles possibilités de personnalisation

Renault complète par ailleurs la palette de couleurs avec notamment le Rouge Flamme et le Gris Schiste Métallisé. De nouveaux éléments de personnalisation, comme des stickers et des teintes de sellerie, sont également proposés. Des jantes Gold peuvent compléter la configuration selon les versions.

L'équipement évolue également avec l'arrivée d'un chargeur à induction Qi2 ventilé. Le système d'appel d'urgence est désormais compatible avec les réseaux 4G.

Dans l'habitacle, le système multimédia intègre Gemini de Google, qui remplace Google Assistant. Cette évolution permet notamment d'utiliser des interactions vocales plus complexes avec le système embarqué.

La Renault 5 reçoit enfin un nouveau mode de conduite baptisé Smart. Celui-ci sélectionne automatiquement entre les modes Eco, Confort et Sport en fonction des conditions d'utilisation.

Ces évolutions concernent donc principalement la gamme et ses équipements, sans modification majeure de la Renault 5 E-Tech électrique. Renault met notamment l'accent sur l'amélioration de l'autonomie, la disponibilité de la recharge rapide sur la version Five et l'enrichissement des équipements proposés sur les différentes versions.