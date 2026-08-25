Voler une voiture, rouler à très grande vitesse, prendre l’autoroute à contresens et publier les images sur TikTok. En Irlande, cette pratique autrefois appelée « joyriding » prend une nouvelle dimension avec les réseaux sociaux. Un phénomène qui inquiète fortement les autorités, alors que plusieurs accidents graves ont récemment mis en lumière les risques de cette course aux « likes ».

Le 16 août dernier, cinq adolescents âgés de 15 à 18 ans ont trouvé la mort dans le comté de Kildare. À bord d’une BMW volée, ils circulaient à contresens sur l’autoroute M9 lorsqu’ils ont percuté de plein fouet un autre véhicule. Quatre personnes présentes dans cette seconde voiture ont été grièvement blessées. Le drame a provoqué une onde de choc dans le pays et relancé le débat sur les vidéos de conduite dangereuse publiées sur les réseaux sociaux.

Car le phénomène dépasse largement le simple vol de voiture. Des groupes d’adolescents se filment au volant de véhicules volés, à grande vitesse, en train d’échapper aux forces de l’ordre ou de circuler à contresens. Les vidéos sont ensuite partagées sur TikTok, parfois après avoir été publiées initialement sur Snapchat. Certaines images montrent même des véhicules dont le système de démarrage a été forcé ou des outils utilisés pour les voler.

Selon une analyse réalisée en Irlande, 51 vidéos liées à cette pratique ont été étudiées. Quatorze montraient notamment des véhicules circulant à contresens et douze semblaient montrer des poursuites avec la Garda, la police irlandaise. L'objectif n'est pas toujours de commettre un vol à des fins lucratives : la voiture devient surtout un accessoire destiné à produire du contenu spectaculaire et à gagner en visibilité.

Le phénomène semble également alimenté par une forme de compétition entre groupes. Plus la conduite est spectaculaire et dangereuse, plus les vidéos peuvent générer des réactions. Le commissaire de la Garda a ainsi expliqué que certains jeunes adoptaient ces comportements précisément pour obtenir des « likes » sur les réseaux sociaux.

Face à la multiplication de ces contenus, TikTok affirme surveiller les publications liées aux récents accidents et supprimer celles qui enfreignent ses règles, notamment lorsqu’elles glorifient des comportements criminels ou dangereux. Mais la plateforme est désormais sous pression. Une commission parlementaire irlandaise l’a convoquée afin qu’elle explique ses méthodes de modération. Le régulateur irlandais des médias lui demande également des précisions sur les mesures mises en place pour détecter ces contenus.

L’Irlande doit désormais s’attaquer à un problème qui mêle vol de véhicules, délinquance juvénile, conduite dangereuse et influence des réseaux sociaux. Une équation particulièrement difficile à résoudre : supprimer une vidéo après sa diffusion ne suffit pas toujours à empêcher qu’elle soit copiée, repartagée et transformée en modèle à imiter. Dans cette course à la visibilité, la voiture n’est plus seulement un moyen de transport ou même un objet volé : elle devient un outil de mise en scène, avec parfois des conséquences irréversibles.