L’intérieur du nouveau SUV compact de Volkswagen

Le Volkswagen ID. Cross est le crossover qui manquait à la gamme du constructeur allemand. Compact à l’extérieur, spacieux à l’intérieur, ce modèle 100 % électrique vient se positionner sur le segment B, avec des dimensions et des caractéristiques globalement intéressantes pour le marché français.

Attardons-nous surtout sur les intérieurs, l’un des points forts de l’ID. Cross, déjà disponible à la commande avec un tarif affiché à partir de 37 450 euros, même si le prix d’entrée devrait baisser dans les prochains mois avec l’arrivée de nouvelles versions.

Volkswagen ID. Cross : la planche de bord

La planche de bord de l’ID. Cross se distingue par une présentation horizontale et épurée, avec les deux principaux écrans placés sur le même axe visuel. Face au conducteur, on trouve une instrumentation numérique de 10,25 pouces, tandis qu’au centre de la planche de bord prend place l’écran tactile d’infodivertissement, d’une diagonale de 12,9 pouces.

Volkswagena toutefois choisi de ne pas confier toutes les fonctions aux écrans tactiles. Sur l’ID. Cross, de nombreuses commandes physiques font ainsi leur retour, notamment pour gérer les principales fonctions et la climatisation.

Parmi les fonctions les plus originales figure la « Vista Rétro », un mode graphique capable de transformer l’instrumentation numérique en s’inspirant du style des Volkswagen des années 1980 et, en particulier, de la première Golf.

L’équipement peut également se montrer particulièrement riche. Parmi les options figure un système audio Harman Kardon de 425 watts, avec dix haut-parleurs et un caisson de basses. Il est aussi possible d’opter pour des sièges avant électriques avec fonction de massage pneumatique à 12 voies, mémoire pour le siège conducteur et un grand toit panoramique.

Volkswagen ID. Cross : matériaux et finitions

L’un des aspects les plus intéressants de l’habitacle tient justement à la volonté de Volkswagen de retrouver une plus grande attention portée à la qualité perçue.

Le concept Pure Positive se traduit par l’utilisation de revêtements en tissu, de surfaces souples et de matériaux visant à rendre l’ambiance plus accueillante que ce que l’on pourrait attendre d’un B-SUV compact.

Volkswagen ID. Cross, un détail de la planche de bord Photo : Volkswagen

Naturellement, la qualité et le niveau des finitions varient selon la finition choisie et les options. Un exemplaire particulièrement bien équipé peut offrir une atmosphère nettement plus valorisante que la version d’entrée de gamme.

Le toit panoramique contribue lui aussi à la perception de qualité et à la luminosité de l’habitacle. Il mesure 740 x 905 mm et s’accompagne d’un store électrique, ce qui permet d’accentuer encore la sensation d’espace à bord.

Volkswagen ID. Cross : habitabilité et volume de coffre

C’est probablement dans la gestion de l’espace que l’ID. Cross montre l’un des avantages les plus intéressants de son architecture électrique. L’empattement et la plateforme MEB+ permettent en effet de dégager un habitacle particulièrement spacieux au regard des dimensions extérieures.

Volkswagen ID. Cross, le coffre Photo : Volkswagen

Les passagers arrière bénéficient de beaucoup d’espace aux jambes et à la tête, tandis que le plancher parfaitement plat supprime le traditionnel tunnel central.

Le volume de chargement constitue également un point fort. Le coffre offre une capacité de 475 litres, une valeur très intéressante pour un B-SUV et supérieure d’environ 20 litres à celle du T-Cross à moteur thermique. Sous le plancher de chargement se trouve en outre un compartiment particulièrement profond, pratique pour mieux organiser les petits objets ou ceux que l’on ne souhaite pas laisser immédiatement visibles.

La capacité de chargement est complétée par un coffre avant, ou frunk, de 22 litres. Ce petit compartiment est surtout pensé pour ranger le câble de recharge, libérant ainsi de l’espace dans le coffre principal.

Galerie: Volkswagen ID. Cross : l’intérieur et le coffre