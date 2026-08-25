Porsche vend une partie de son empire au groupe Tata

Parmi toutes les décisions industrielles observées au sein du groupe Porsche ces dernières années, la vente de MHP est l’une de celles qui modifient le plus l’organisation en coulisses. Le constructeur de Zuffenhausen a signé à Stuttgart un accord visant à céder au groupe indien Tata Consultancy Services (TCS) la société de conseil en management et en informatique qu’il contrôlait depuis 2007 et qui a accompagné la transformation numérique de la marque.

Dans le plan interne baptisé "Sportwagenschmiede 35", cette opération constitue un élément central : TCS reprendra l’ensemble du groupe MHP, qui continuera toutefois à utiliser sa propre marque et à opérer comme cabinet de conseil indépendant. Le changement de propriétaire doit encore obtenir les autorisations réglementaires et antitrust et, selon les communications officielles, devrait être finalisé dans les prochains mois.

Une vente pour se recentrer sur le cœur de métier

La décision de se séparer de MHP intervient alors que Porsche revoit en profondeur son organisation, notamment avec des réductions de coûts liées à l’évolution du bénéfice en 2026. Sortir du capital d’une filiale spécialisée dans le conseil permet de libérer des ressources pour l’activité principale : concevoir, produire et vendre des voitures de sport, avec une attention accrue portée aux modèles les plus rentables.

Michael Leiters, président du directoire de Porsche AG, a expliqué que l’objectif était de clarifier le recentrage sur le cœur de métier tout en s’appuyant sur un partenaire technologique de premier plan. L’idée est de combiner l’expertise automobile interne avec les compétences de TCS dans les technologies numériques et l’intelligence artificielle, afin de gagner du terrain en matière d’innovation, d’efficacité et de compétitivité dans un secteur de plus en plus guidé par les logiciels et les données.

Ce qui change pour Porsche et pour MHP

Porsche et MHP ont précisé que le changement de propriétaire ne remettrait pas en cause la collaboration construite au fil des années. La société de conseil, basée à Ludwigsburg et forte de plus de 4 500 salariés dans le monde, restera un fournisseur important pour la numérisation de plusieurs domaines du constructeur, en particulier dans les projets intégrant l’intelligence artificielle aux processus industriels et commerciaux.

Depuis plus de 30 ans, MHP accompagne des entreprises dans des secteurs tels que l’automobile, l’industrie manufacturière, la défense, l’énergie et l’administration publique dans la gestion de transformations complexes en matière de stratégie et de systèmes d’information, tout au long de la chaîne de valeur. En parallèle de la vente, Porsche, TCS et MHP ont annoncé un nouveau partenariat dédié aux solutions numériques et à l’intelligence artificielle, afin d’accélérer le développement et l’intégration d’applications dans les domaines d’activité jugés les plus stratégiques.

Le rôle de TCS au sein du groupe Tata

Une fois l’opération conclue, MHP intégrera le périmètre de Tata Consultancy Services, société du groupe indien Tata qui propose des services informatiques, du conseil et des solutions technologiques dans 55 pays. Selon les deux entreprises, MHP pourra s’appuyer sur un réseau mondial plus étendu et sur des compétences supplémentaires à proposer à ses clients dans leurs projets de transformation numérique.

Pour Porsche, qui a continué ces dernières années à investir dans sa gamme et son réseau commercial, des résultats de vente de la 911 en 2025 à l’ouverture du nouveau centre entre Florence et Pescara, la cession de MHP constitue une étape supplémentaire dans la réorganisation. C’est la rapidité avec laquelle la nouvelle alliance avec TCS permettra d’intégrer des outils d’intelligence artificielle dans les processus quotidiens du constructeur qui montrera dans quelle mesure ce choix aura réellement renforcé sa structure industrielle.