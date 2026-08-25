Trump s'en prend au Canada : 50 % de droits de douane sur les voitures et pièces détachées

Le président des États-Unis, Donald Trump, annonce une nouvelle hausse des droits de douane sur les voitures, camions, composants et l’acier en provenance du Canada. À partir du 1er janvier 2027, selon un message publié par Trump sur le réseau social Truth, les tarifs passeront à 50 %. Cette annonce intervient après l’échec des négociations commerciales entre Washington et Ottawa, accentuant encore les tensions entre les deux pays.

Ce nouveau tour de vis concerne en particulier le secteur automobile, fortement intégré entre les États-Unis et le Canada. Aujourd’hui, les droits de douane sur les pièces automobiles s’appliquent notamment aux composants qui ne respectent pas les règles de l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, et qui sont utilisés sur des véhicules produits au Canada avant d’être exportés vers les États-Unis.

Trump a en revanche réaffirmé que les voitures construites aux États-Unis ne seraient pas soumises aux nouveaux droits de douane, incitant ainsi les constructeurs à produire sur le sol américain.

La guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada s’intensifie

Cette décision intervient quelques jours après l’échec des négociations entre les deux pays. Les discussions ont été interrompues le 21 août, Washington et Ottawa donnant des versions différentes sur les responsabilités de cette rupture. Le Canada, de son côté, se prépare à introduire de nouvelles mesures de rétorsion sur les produits américains, après les droits de douane de 50 % déjà imposés par les États-Unis sur une partie des importations canadiennes.

Pour le secteur automobile, le risque est particulièrement important, car la production nord-américaine repose sur une chaîne d’approvisionnement qui traverse plusieurs fois les frontières. Une voiture assemblée au Canada peut en effet utiliser des composants produits aux États-Unis ou au Mexique, tandis que certaines pièces destinées à des véhicules américains peuvent être fabriquées de l’autre côté de la frontière.

Un droit de douane de 50 % peut donc faire sensiblement augmenter les coûts tout au long de la chaîne de production, avec de possibles conséquences sur les prix finaux des véhicules et sur l’intérêt de maintenir certaines productions au Canada.

Trump : « Construisez aux États-Unis et il n’y aura pas de droits de douane »

Dans son message, Trump a adopté une ligne très claire : produire aux États-Unis permettra d’éviter totalement les nouveaux droits de douane. L’objectif est donc d’utiliser les tarifs comme levier pour convaincre les constructeurs automobiles et les fournisseurs de déplacer ou d’augmenter leur production sur le territoire américain.

Cette mesure s’inscrit dans la stratégie commerciale plus large de l’administration Trump, qui a utilisé ces derniers mois les droits de douane pour redéfinir les relations commerciales des États-Unis. En juillet, par exemple, Washington avait déjà annoncé un droit de douane supplémentaire de 50 % sur près de 20 milliards de dollars d’importations canadiennes, en s’appuyant sur les pouvoirs prévus par la Section 338 du Tariff Act de 1930.

Pour l’instant, il s’agit d’une annonce de Trump et tous les détails opérationnels de la mesure restent à préciser. La Maison-Blanche n’a pas fourni de commentaire supplémentaire dans l’immédiat. Si la mesure entre effectivement en vigueur comme annoncé, le commerce automobile entre les États-Unis et le Canada devra composer, à partir de janvier 2027, avec une barrière de 50 % sur les voitures, les camions, les composants et l’acier.

Un changement qui pourrait avoir des effets non seulement sur les constructeurs, mais aussi sur l’ensemble de la filière nord-américaine et, in fine, sur les prix des voitures vendues aux États-Unis.