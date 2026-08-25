Lamborghini ne s'inquiète pas de la Chine… pour l'instant

Difficile d’ignorer l’influence de la Chine sur l’industrie automobile mondiale. Le pays domine le marché des véhicules électriques et vise désormais tous les segments. Mais le PDG de Lamborghini ne se dit pas inquiet de l’arrivée de nouveaux concurrents chinois dans l’univers des supercars, du moins pas pour l’instant.

Dans un entretien accordé à Auto Express, Stephan Winkelmann a expliqué que la marque ne considérait pas les dernières supercars chinoises comme une menace. Ces modèles sont électriques, un segment sur lequel Lamborghini ne souhaite pas se positionner pour le moment. Le dirigeant a déclaré :

« Parce qu’ils produisent des voitures électriques, et si nous disons que nous ne faisons pas de voitures électriques pour une raison précise, alors cela reflète aussi notre façon de regarder nos concurrents chinois ou les constructeurs chinois. »

Lamborghini a annoncé plus tôt cette année l’abandon de son premier véhicule électrique afin de se concentrer sur le développement de modèles hybrides. À l’époque, Stephan Winkelmann avait indiqué que l’intérêt pour un modèle 100 % électrique de la marque était « proche de zéro ».

Lamborghini Revuelto SV Photo : Lamborghini

Le virage stratégique de Lamborghini

Lamborghini n’a pas immédiatement annulé son projet de voiture électrique lorsque la demande a commencé à faiblir. Le constructeur avait d’abord repoussé son lancement d’un an, à 2029, avant de revoir finalement ses plans.

En février, lorsque Stephan Winkelmann a confirmé l’abandon du modèle électrique, il avait estimé qu’investir dans une technologie dépourvue de demande aurait été « financièrement irresponsable vis-à-vis des actionnaires ». Une décision qu’il semble toujours pleinement assumer.

Selon lui, les supercars chinoises ne proposent pas le même son, le même niveau de performance ni la même « émotion » que les supercars hybrides de Lamborghini. Il reste toutefois conscient que la situation pourrait évoluer. La Chine pourrait un jour proposer de véritables rivales à la gamme du constructeur au taureau.

« Je le dis toujours : il ne faut jamais dire jamais », a ajouté le dirigeant.

Source: Auto Express