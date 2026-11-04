Alfa Romeo 2027, toutes les nouveautés à venir

Les nouvelles Alfa Romeo Giulia et Stelvio ne sont pas en cours de développement, aucune date n'est fixée pour 2027 et même pour les années à venir, rien n'est certain. Ce que nous savons donc, c'est que l'année prochaine sera une sorte d'année de transition pour le Biscione, qui pour 2028 a prévu deux nouveautés importantes comme l'héritière de la Tonale et la nouvelle Giulietta.

En attendant, 2027 verra Alfa Romeo consolider sa gamme, récemment renouvelée avec de nouveaux détails de style. Voyons donc quelles sont les nouveautés Alfa Romeo pour l'année prochaine.

Alfa Romeo Junior 2027

Pour l'Alfa Romeo Junior, 2027 apporte des mises à jour dédiées à l'intérieur, avec des panneaux de porte redessinés, des coutures contrastées et des revêtements soft touch. Les designers se sont également concentrés sur une différenciation entre les différentes finitions, réservant aux deux premières des revêtements en tissu noir, tandis que les versions Ti et Veloce misent encore sur l'Alcantara pour les sièges Sabelt et de nouveaux éléments en carbone avec des accents rouges.

Alfa Romeo Junior (2026) Photo de : Alfa Romeo

Rien ne change côté motorisations : l'Alfa Romeo Junior confirme le 1,2 hybride de 145 CV et les électriques de 156 et 280 CV.

Modèle Alfa Romeo Junior 2027 Carrosserie Petit crossover Moteurs Hybride léger, électrique Lancement Début 2027 Prix à partir d'environ 28 000 euros

Alfa Romeo Giulia 2027

L'apparence reste la même, ce qui change pour l'Alfa Romeo Giulia 2027, ce sont les intérieurs. Ou plutôt, un détail dans l'habitacle. Sur le montant avant apparaît la caméra pointée sur le visage du conducteur, afin de surveiller son attention et de l'avertir en cas de fatigue ou de distractions.

Alfa Romeo Giulia Photo de : Alfa Romeo

Le catalogue confirme les versions classiques Sprint, Veloce, Edizione Luna Rossa, avec une gamme de moteurs composée du 2,2 turbodiesel de 160 CV à propulsion arrière et la variante de 210 CV avec transmission intégrale Q4. Au sommet se positionne l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, avec le V6 de 2,9 litres de 520 CV et propulsion arrière. Une unité qui pourrait changer en 2027 pour l'homologation Euro 7.

Modèle Alfa Romeo Giulia 2027 Carrosserie Berline moyenne Moteurs Essence, diesel Lancement Octobre Prix à partir de 52 750 euros

Alfa Romeo Stelvio 2027

Pour l'Alfa Romeo Stelvio 2027, le même constat que pour la Giulia s'applique, avec laquelle il partage la plateforme Giorgio. Aucune modification esthétique, l'introduction de la caméra pour surveiller l'attention du conducteur constitue la seule vraie grande nouveauté.

Alfa Romeo Giulia et Stelvio Photo de : Alfa Romeo

La gamme de moteurs reste donc la même que celle de l'actuelle Stelvio : turbodiesel et essence, ce dernier étant réservé uniquement à la version Quadrifoglio de 520 CV. Les prix ne devraient pas changer, qui débutent actuellement à 57 300 euros.

Modèle Omoda 4 Carrosserie SUV de taille moyenne Moteurs Essence, diesel Lancement Octobre Prix à partir d'environ 57 300 euros

Alfa Romeo 2027 : les possibles surprises

Étant donné que SUV et compacte sont attendus pour 2027, il n'est pas exclu que l'année prochaine, les premiers détails des deux nouvelles Alfa Romeo puissent apparaître, entre intérieurs, concepts ou teasers pour en montrer le style. Nous nous attendons naturellement aussi aux premières photos espions des prototypes, pour commencer à deviner à quoi ressemblera leur apparence.