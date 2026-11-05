Aux États-Unis, la police du Texas choisit un SUV équipé d'un V8 de 720 chevaux.

Le prix de l'essence a augmenté un peu partout dans le monde, même aux États-Unis, le pays des moteurs V8 et des grands SUV. Il semble cependant que cela ne pose pas de problème pour la police du Texas, qui a annoncé une nouvelle voiture dans sa flotte : le Dodge Durango SRT Hellcat.

Un SUV avec un V8 de 6,2 litres développant plus de 700 CV. Idéal, donc, pour arrêter les "méchants" avec style, accompagné du sifflement du compresseur volumétrique, sans trop se soucier de la consommation.

Une Hellcat en service

L'exemplaire est à disposition de la région nord du Texas du Département de la sécurité publique du Texas, avec une préparation qui ajoute à la carrosserie noire certains éléments typiques des voitures de service. Le Durango texan est dominé par le noir, accompagné d'écritures latérales peu contrastées, visibles surtout lorsque la lumière frappe la carrosserie.

L'effet est celui d'une voiture relativement discrète, au moins en considérant le modèle de départ. Les formes musclées et les prises d'air de la Hellcat restent en effet reconnaissables, tandis que la préparation ajoute une protection frontale noire et des gyrophares rouges et bleus.

Ce sont précisément ces détails qui la distinguent de la Durango qu'un automobiliste américain pourrait acheter en concession.

Un V8 qui sait "chanter" magnifiquement

Aucune modification spécifique du moteur n'a été communiquée. La base reste donc le V8 6,2 litres HEMI avec compresseur volumétrique, capable de développer 720 CV et 875 Nm.

Le huit cylindres fonctionne avec une boîte automatique à huit rapports et une transmission intégrale, tandis que les performances déclarées par Dodge pour la version de série incluent un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, le quart de mile couvert en environ 11 secondes et une vitesse maximale de 290 km/h.

Dans tous les cas, l'intégration dans la flotte ne précise pas encore quel sera le rôle de la Durango. Elle pourrait être utilisée sur route, mais l'hypothèse d'une présence lors de manifestations et d'événements communautaires reste également ouverte.

Galerie: Dodge Durango Hellcat de la police du Texas

3 Source: Texas Department of Public Safety