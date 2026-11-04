Une Lamborghini unique en son genre pour la star de Liverpool

Une livraison directement à domicile, un exemplaire personnalisé dans les moindres détails et un prix estimé à environ 500 000 euros. Hugo Ekitike, attaquant français de Liverpool, a ajouté une pièce vraiment spéciale à sa collection de voitures : une Lamborghini Revuelto réalisée sur mesure, avec une configuration esthétique qui la distingue des autres modèles. La livraison a été immortalisée dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, devenue rapidement virale.

La supercar est arrivée à bord d'un véhicule de transport automobile, qui l'a déposée juste devant la résidence du footballeur en Angleterre. Ekitike a ainsi pu admirer de près sa nouvelle voiture et l'essayer immédiatement sur la route. La personnalisation et la livraison ont été prises en charge par Centurion Motors, une société spécialisée dans la vente et la préparation de voitures de luxe.

Une Revuelto blanche mate avec des détails sur mesure

La caractéristique qui saute immédiatement aux yeux est la livrée blanche mate, choisie pour recouvrir pratiquement toute la carrosserie. En contraste, il y a des éléments en fibre de carbone, des détails rouges et de nouvelles finitions qui rendent l'apparence de la supercar encore plus particulière. Les jantes ont également été personnalisées et reprennent la teinte blanche de la carrosserie. Dans l'habitacle, en revanche, se distinguent les inserts rouges et l'instrumentation numérique.

Selon les informations diffusées dans les médias internationaux, il s'agit d'un exemplaire unique, configuré spécialement pour le footballeur. Le montant de 500 000 euros est une estimation rapportée par la presse, tandis que le coût réel de l'achat n'a pas été confirmé. Une dépense importante, d'autant plus que la Revuelto est déjà l'une des voitures les plus exclusives de la gamme Lamborghini.

Lamborghini Revuelto, un V12 hybride de 1 015 CV

Au-delà des modifications esthétiques, sous la carrosserie se trouve la mécanique de la Lamborghini Revuelto, la supercar hybride rechargeable de la marque de Sant'Agata Bolognese. Le système associe un moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres à trois unités électriques, pour une puissance totale de 1 015 CV. La traction est intégrale et la boîte de vitesses est une double embrayage à huit rapports.

Les performances sont dignes : l'accélération de 0 à 100 km/h ne prend que 2,5 secondes, tandis que la vitesse maximale dépasse les 350 km/h. Des chiffres qui font de la Revuelto l'une des Lamborghini de route les plus puissantes jamais produites.

Lamborghini Revuelto, l'essai routier

Dans le cas d'Ekitike, donc, la personnalisation ne concerne pas seulement l'aspect extérieur : le footballeur a choisi l'une des sportives les plus extrêmes aujourd'hui disponibles sur le marché, la transformant en un exemplaire reconnaissable même à distance.