En Chine, les ventes d'automobiles chutent, l'Europe est la plus touchée

La Chine est sans aucun doute la protagoniste absolue de l'industrie automobile mondiale cette année. D'une part, elle augmente rapidement ses exportations, atteignant de nouveaux records de volumes presque chaque mois. D'autre part, le marché intérieur traverse l'une des périodes les plus difficiles et complexes de son histoire. Alors que le reste du monde doit faire face à l'arrivée des voitures chinoises compétitives, les consommateurs du pays asiatique n'achètent plus de véhicules comme par le passé.

Les données de ventes au détail recueillies par mon ami Matt Gasnier de BestSellingCarsBlog.com montrent que le marché est effectivement en contraction. Les volumes ont diminué de 21 % en comparant les huit premiers mois de cette année avec la même période de 2025. Au total, 11,3 millions de voitures particulières ont été vendues en Chine, soit près de 3 millions de moins par rapport à la période janvier-août 2025.

Une baisse équivalente aux immatriculations totales enregistrées entre janvier et août en France (1,08 million d'unités), en Italie (1,13 million) et en Espagne (818 000 unités).

Ventes de voitures neuves en Chine : janvier-août

Origine de la marque Part de marché en 2025 Part de marché en 2026 Variation des ventes entre 2025 et 2026 Amérique 5,58 % 5,64 % -20 % Chine 64,83 % 66,21 % -19 % Europe 16,63 % 15,25 % -27 % Japon 12,21 % 12,09 % -22 % Corée 0,74 % 0,81 % -14 % Total 14 284 420 11 305 559 -21 %

Source : BestSellingCarsBlog.com

Les marques européennes perdent plus de terrain

Toutes les marques, quelle que soit leur origine, enregistrent une baisse des ventes en Chine. Il y a cependant des gagnants et des perdants dans la lutte pour les parts de marché. Les constructeurs chinois ont enregistré une baisse de 19 %, portant leur part de marché de 64,8 % au cours des huit premiers mois de 2025 à 66,2 % cette année. Leapmotor et, dans une moindre mesure, Xiaomi, Zeekr, Fang Cheng Bao, Nevo et Nio ont contribué à contenir les lourdes pertes de BYD, Geely, Wuling et Chery.

Les plus grands perdants en termes de part de marché ont toutefois été les marques européennes. Leurs ventes sont passées de 2,37 à 1,72 million d'unités, avec une baisse de 27 %. Volkswagen reste la marque européenne la plus vendue, mais a enregistré une baisse de 31 %. Volvo a perdu 28 %, tandis que Citroën, Peugeot, MINI, smart, Jaguar et Lotus ont toutes enregistré des contractions supérieures à 35 %. Land Rover a été la seule marque européenne à augmenter ses ventes.

Ventes de voitures neuves en Chine : janvier-août

Les 10 principaux constructeurs automobiles Part de marché en 2025 Part de marché en 2026 Évolution des ventes entre 2025 et 2026 BYD 14,90 % 12,56 % -33 % Geely 11,12 % 11,34 % -19 % Groupe Volkswagen 11,02 % 9,95 % -29 % Toyota 6,84 % 7,45 % -14 % Changan 6,13 % 5,81 % -25 % Chery 5,58 % 4,90 % -30 % SGMW 4,32 % 3,54 % -35 % Leapmotor 1,85 % 3,44 % +47 % GWM 2,96 % 3,05 % -18 % Tesla 2,54 % 2,80 % -13 %

Source : BestSellingCarsBlog.com

Les marques américaines et coréennes sont les notes positives

Les constructeurs américains ont réussi à contenir les pertes, limitant la baisse à 20 %, avec 638 000 unités vendues. Tesla a enregistré la baisse la plus faible (-13 %), tandis que Chevrolet a perdu 81 %, également à la suite de l'arrêt des ventes de certains modèles, et Ford a baissé de 45 %. Parmi les marques coréennes, en revanche, la baisse de 32 % de Hyundai contraste avec la croissance de 32 % de Kia.

Ces résultats confirment une tendance commencée il y a quatre ans, lorsque les automobilistes chinois ont commencé à préférer les marques nationales, considérant les marques étrangères comme dépassées. Mais la forte contraction concerne tous les constructeurs et influence directement aussi l'inclination de la Chine à se tourner vers les marchés étrangers par le biais des exportations.

Entre-temps, les constructeurs historiques doivent revoir la manière dont ils considèrent depuis des années le marché automobile chinois. Perdre le plus grand marché du monde représente en effet un problème énorme.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, analyste expert de l'industrie automobile et créateur de contenu pour Car Industry Analysis sur les réseaux sociaux.