Renault construit un drone terrestre d'une tonne : à quoi sert-il vraiment ?

Le Groupe Renault et John Cockerill présentent le Forefront Concept, une plateforme terrestre télécommandée conçue pour opérer à distance dans les environnements les plus difficiles. Le véhicule est équipé d'une traction intégrale, de quatre roues directrices et de deux moteurs électriques, avec une autonomie d'environ 400 km qu'un prolongateur d'autonomie peut étendre davantage.

Le véhicule peut transporter jusqu'à une tonne de charge utile. Les applications vont du soutien logistique militaire à la reconnaissance, de la lutte anti-drone au feu de couverture, en passant par les opérations de protection civile et les interventions dans des environnements professionnels dangereux.

Deux expertises industrielles complémentaires

Renault Group a conçu la plateforme mobile en misant sur la réutilisation de composants automobiles déjà éprouvés, selon les principes du design to cost et du design to manufacturing. Cette approche, explique l'entreprise, optimise dès les premières phases les coûts, les délais de développement et la capacité de production à grande échelle, grâce à une chaîne d'approvisionnement solide. Le groupe apporte également plus de 15 ans d'expérience dans l'électrification, appliquée aux motorisations et batteries pour garantir des performances sur tous types de terrains.

Renault Group e John Cockerill Forefront Concept Photo : Renault

John Cockerill, quant à lui, a pris en charge les fonctions de téléopération et d'autonomie du véhicule dans des environnements complexes. L'entreprise belge a mis à disposition son savoir-faire dans la militarisation des véhicules, l'intégration des systèmes de mission et le soutien opérationnel, avec des compétences acquises sur les véhicules blindés et les systèmes de défense. Les solutions développées sont modulaires et évolutives, conçues pour permettre à l'avenir à la plateforme de fonctionner de manière totalement autonome sans compromettre les exigences de sécurité.

"Avec le Forefront Concept, John Cockerill met son expérience en robotique, en militarisation et en systèmes autonomes au service d'une solution robuste, performante et industrialisable en peu de temps", a déclaré Jean-Luc Maurange, PDG de John Cockerill.

Tests avec l'armée française dans les semaines à venir

Le Forefront Concept a été élaboré avec la contribution des forces armées françaises et participera dans les prochaines semaines à plusieurs exercices et tests sur le terrain. Les résultats serviront à perfectionner le concept et à recueillir des éléments utiles sur l'évolution des scénarios opérationnels liés à la robotisation militaire.

Le projet marque pour le Groupe Renault une entrée dans le secteur des drones terrestres, un domaine que l'entreprise considère comme stratégique pour des applications civiles et militaires dans les prochaines années. Le groupe, qui vient de renouveler l'Austral, l'Espace et le Rafale et travaille au plan qui apportera 36 nouvelles voitures d'ici 2030, met ainsi à profit, en dehors du marché automobile traditionnel, les compétences développées sur les véhicules électriques de série.

Pour l'instant, le Groupe Renault et John Cockerill n'ont pas communiqué de calendrier de production éventuel ni de coûts pour la plateforme, qui reste au stade de concept en attente des retours des essais avec l'armée française.