Le robot de BYD recharge la voiture tout seul à 1 000 kW

BYD a présenté aux Émirats arabes unis un bras robotique qui recharge la voiture sans que le conducteur ait besoin de toucher le câble. Le système identifie seul la prise de recharge, ouvre le port, insère le connecteur et le retire une fois la recharge terminée.

Lors de la démonstration, la puissance de sortie a atteint 1 000 kW, un niveau qui permet de récupérer des centaines de kilomètres d'autonomie en quelques minutes. Cette donnée a été mesurée sur place, aux Émirats arabes unis. Elle ne correspond pas à une disponibilité du système en France.

BYD Flash recharge la voiture sans intervention du conducteur

Le bras robotique fonctionne avec reconnaissance visuelle et un contrôle à retour de force, la même technologie qu'un bras industriel utilise pour doser la pression lorsqu'il saisit une pièce sans la casser. Il localise la prise de recharge sur la carrosserie, l'ouvre, saisit le connecteur et l'insère sans besoin d'un alignement manuel de la part du conducteur.

Une fois la recharge terminée, le bras déconnecte le connecteur et referme le port automatiquement. La séquence commence et se termine sans aucune intervention humaine. Lors de la démonstration, une fonction de stationnement automatique liée au système a également été présentée : avec une seule commande, la voiture entre seule dans l'espace de recharge et se connecte au bras.

Le chargeur supporte plusieurs spécifications de connecteurs utilisées sur les marchés étrangers, un détail important car les formats de recharge ne sont pas les mêmes partout. C'est la même logique de compatibilité multi-standard que BYD avait déjà testée lors d'un test de recharge en 5 minutes mené en Chine.

1 000 kW et connecteurs : ce que la démonstration a montré aux Émirats

La station présentée aux Émirats arabes unis n'est pas une simple borne. Elle est décrite comme une installation intégrée qui combine des panneaux solaires, des armoires de stockage et la recharge proprement dite. L'énergie stockée sert à soutenir les pics de puissance demandés par le chargeur sans tout faire peser sur le réseau électrique local.

Les plans de réseau restent une donnée distincte de la démonstration technique. BYD vise 20 000 stations Flash en Chine d'ici la fin 2026, avec la dix millième station déjà active à Shenzhen et une couverture de 325 villes, comme mentionné dans un article précédent sur la croissance du réseau Flash.

Pour l'Europe, l'entreprise prévoit 100 chargeurs Flash d'ici fin 2026 et un objectif de 3 000 stations d'ici mars 2027, une expansion déjà discutée lorsque la recharge Flash Charging a commencé à faire ses premiers pas en Allemagne.

Aucune de ces données ne concerne toutefois le bras robotique : pour l'instant, il reste une technologie démontrée uniquement aux Émirats arabes unis, tandis que les bornes de 1 000 kW sont déjà en production en Chine sans le bras automatique.