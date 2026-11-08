La nouvelle berline phare de BYD veut être la voiture la plus luxueuse de Chine

Yangwang, la marque premium de BYD a eu une semaine chargée. Après avoir établi un record du monde pour la voiture de série la plus rapide à 502 km/h, la marque de luxe chinoise revient dans les gros titres avec quelque chose de complètement différent. Voici l'Altior (du latin "plus haut"), une berline électrique phare qui échange la vitesse pure contre un luxe extravagant, avec quatre moteurs, deux réfrigérateurs, 39 haut-parleurs, et suffisamment de jade et de soie à l'intérieur pour faire rougir une Rolls-Royce.

Dévoilée à Abu Dhabi, l'Altior est la tentative de BYD de porter le luxe chinois à un nouveau niveau. Développée sur trois ans, l'imposante berline s'inspire du ding chinois ancien, un vase cérémonial en bronze associé à la force et à la dignité. Que vous voyiez la ressemblance ou non, il est indéniable qu'il s'agit d'un véhicule sérieusement imposant.

Elle mesure 5 600 millimètres de long, 2 030 mm de large et 1 590 mm de haut. L'empattement s'étend sur 3 500 mm, donnant à l'Altior les proportions attendues d'une limousine ultra-luxe. Elle est en réalité un peu plus longue que la Phantom à empattement standard et possède une ligne de carrosserie à la Rolls-Royce courant sur 4,8 mètres le long de la carrosserie.

2027 Yangwang Altior Photo par : Yangwang

Aussi Clinquante Que Les Berlines Peuvent L'Être

La grille avant imposante présente des éléments polis individuellement agencés pour capter la lumière sous différents angles. Douze éléments lumineux tournent et s'illuminent les uns après les autres à l'approche du propriétaire. Les portes sont tout aussi théâtrales, s'ouvrant à 80 degrés à l'avant et à 90 degrés à l'arrière. Les portes arrière à ouverture inverse facilitent également l'entrée et la sortie.

BYD a même intégré des parapluies sur mesure dans les portes, poussant l'inspiration Rolls-Royce un cran plus loin. Quant aux roues de 21 pouces, leur design à disque et leur finition polie nous rappellent immédiatement la Mercedes-Maybach Classe S et son approche clinquante du monobloc.

Pour déplacer tout ce véhicule, quatre moteurs électriques contrôlés indépendamment permettent d'ajuster le couple à chaque roue plus de 100 fois par seconde. BYD garde les chiffres de puissance sous le coude, mais avec une configuration à quatre moteurs, nous ne serions pas surpris si l'Altior dépasse les 1 000 chevaux.

Ensuite, il y a les tours de magie de l'Altior, notamment les virages sur place et une fonction de flottaison d'urgence conçue pour aider le conducteur à sortir d'une situation délicate si le véhicule se retrouve accidentellement dans l'eau. Espérons que les propriétaires ne ressentiront pas le besoin de démontrer cette dernière caractéristique. Une suspension entièrement active fonctionne également avec une caméra qui lit la route à l'avance, faisant des ajustements en temps réel pour garder l'habitacle isolé des bosses et des mouvements indésirables dans les virages.

L'autonomie est un autre argument de vente important. BYD revendique plus de 1 000 kilomètres, mais étant donné que ce chiffre est basé sur le cycle CLTC indulgent de la Chine, une équivalence selon la norme WLTP, et surtout une évaluation EPA, serait considérablement inférieure.

2027 Yangwang Altior Photo par : Yangwang

La Rolls-Royce Chinoise A Un Intérieur Luxueux

L'intérieur est là où les choses deviennent véritablement extravagantes. Le jade Hetian jaune est utilisé pour le détail des bouches d'aération, tandis que la sellerie combine la broderie traditionnelle de Suzhou avec des perforations précises. Des fils de soie fendus forment des motifs de nuages, complétés par des motifs de nuages et de tonnerre dans les sections perforées.

48 pièces décoratives sont réparties sur 11 emplacements dans l'habitacle. BYD a effectué plus de 30 itérations de conception pour obtenir les propriétés réfléchissantes de la lumière juste à point. Même les commutateurs métalliques ont reçu une attention particulière, les ingénieurs les tapotant avec de petits marteaux pour comparer leur son et leur sensation. C'est un niveau de minutie que nous n'associerions normalement pas aux interrupteurs de fenêtres.

Le cuir semi-aniline pleine fleur, les tapis en pure laine et le bois naturel complètent l'intérieur. Mais la véritable priorité est le confort des passagers arrière. La disposition à quatre sièges offre 354 millimètres d'espace pour les genoux et 1 209 mm d'espace pour les jambes. Les occupants arrière bénéficient également de sièges en apesanteur de style aviation avec des systèmes de massage mécaniques dotés de quatre têtes de massage en forme de boule.

2027 Yangwang Altior Photo par : Yangwang

Un Cocoon de Luxe

Un mode de relaxation dédié fait la plupart du travail. En appuyant sur un bouton, les sièges s'inclinent, les repose-jambes se lèvent, les stores pare-soleil se ferment, et l'éclairage d'ambiance s'adoucit. Les fonctions de massage et de parfum font également partie de l'ensemble.

Il y a ensuite le système audio à 39 haut-parleurs, dont les tweeters tournent et montent lorsque le véhicule démarre. Un écran supérieur motorisé de 21,4 pouces gère le divertissement et les appels vidéo, tandis que deux réfrigérateurs s'occupent des rafraîchissements. L'unité arrière contient 5,5 litres et peut soit refroidir soit réchauffer son contenu. Même le compartiment à bagages est raisonnablement généreux, offrant 532 litres.

Bien que les matériaux puissent être exquis et que tout semble solide au toucher, le tableau de bord tout-écran vieillira probablement mal. Peut-être que la Yangwang de BYD aurait été bien mieux avec un tableau de bord analogique et un écran plus petit. D'un autre côté, les écrans géants font fureur en Chine.

Les chiffres de performance et la disponibilité en dehors de la Chine restent inconnus, mais nous savons que les prix commencent à 2 080 000 yuans, soit environ 311 000 dollars au taux de change actuel. Pourtant, l'Altior montre une chose clairement : BYD ne se contente pas de rivaliser avec les marques de luxe grand public. Il veut une place à la même table que Rolls-Royce et Bentley.

Source: Yangwang