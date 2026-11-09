Chery Tiggo 8 vs Geely Starray, comparatif de SUV hybrides chinois

La Chery Tiggo 8 et la Geely Starray EM-i sont deux SUV chinois hybrides rechargeables qui misent sur des équipements riches, des habitacles spacieux et un prix compétitif.

La principale différence réside dans la configuration : la Tiggo 8 offre sept places de série, tandis que la Starray est une cinq places. Les deux modèles adoptent un système hybride rechargeable avec moteur à essence et propulsion électrique, mais diffèrent en termes de dimensions, capacité de chargement, technologie et prix.

Extérieurs

La Chery Tiggo 8 mesure 4,72 mètres de long, 1,86 m de large et 1,71 m de haut, avec un empattement de 2,71 m. Le design est celui d'un SUV aux proportions traditionnelles, avec une calandre imposante, des phares Full LED et une carrosserie pensée pour privilégier l'espace intérieur. Les jantes en alliage sont de 19 pouces dès la finition Pure.

Chery Tiggo 8 Photo de : Chery Geely Starray EM-i Photo de : Geely

La Starray EM-i est légèrement plus longue et sensiblement plus large : elle mesure 4,74 m de long, 1,91 m de large et 1,69 m de haut, avec un empattement de 2,76 m. Les lignes sont plus fluides, avec des surfaces épurées et un avant au design affûté et élégant. La version Pro+ est équipée de jantes de 18 pouces, tandis que la Max+ passe à 19 pouces et ajoute le toit panoramique ouvrant.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Chery Tiggo 8 4,72 mètres 1,86 mètre 1,71 mètre 2,71 mètres Geely Starray 4,74 mètres 1,91 mètre 1,69 mètre 2,76 mètres

Intérieurs

La Chery mise sur la polyvalence des sept places, disposées sur trois rangées. Le coffre affiche une capacité déclarée de 494 litres, qui atteint 1 022 litres en rabattant les sièges de la troisième rangée et jusqu'à 1 930 litres en configuration deux places. La planche de bord est caractérisée par un écran tactile central de 15,6 pouces, avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil et recharge sans fil pour smartphone jusqu'à 50 W. On trouve également la caméra à 540 degrés avec vue simulée sous le véhicule et la climatisation automatique bizone.

La version Pure comprend des sièges avant chauffants et sept airbags ; la Premium ajoute, entre autres, l'affichage tête haute avec réalité augmentée, le toit panoramique ouvrant, le système audio à 12 haut-parleurs et les sièges avant ventilés. Le siège passager intègre en outre le support pour les jambes et la fonction massage.

Chery Tiggo 8 (2026), l'intérieur Photo de : Chery Geely Starray EM-i, l'intérieur Photo de : Geely

La Geely dispose d'un habitacle à cinq places, avec une planche de bord épurée, un tableau de bord numérique de 10,2 pouces et un écran central HD de 15,4 pouces. L'équipement comprend des sièges avant réglables électriquement et chauffants dès la Pro+. La Max+ ajoute le toit panoramique, le hayon électrique, l'affichage tête haute, l'éclairage d'ambiance à 256 couleurs et le système audio Flyme de 1 000 W avec 16 haut-parleurs.

La Geely annonce un coffre de 528 litres, qui passe à 2 065 litres en rabattant les dossiers arrière.

Modèle Tableau de bord numérique Écran central Volume du coffre Chery Tiggo 8 10,25" 15,6" ; |494/1 022/1 930 litres Geely Starray 10,2" 15,4" ; |528/2 065 litres undefined undefined

Moteurs

La Chery Tiggo 8 est disponible avec un seul système hybride rechargeable, dénommé Super Hybrid. Le moteur 1.5 turbo essence de 143 CV fonctionne avec une unité électrique de traction de 204 CV et un second moteur électrique avec fonction de générateur. La puissance totale est de 279 CV, avec traction avant et batterie LFP de 18,4 kWh. L'autonomie électrique annoncée atteint 90 km en cycle combiné WLTP et 125 km en cycle urbain. La recharge atteint 6,6 kW en courant alternatif et 40 kW en continu, avec des temps annoncés d'environ trois heures et demie de 10 à 100 % en AC et 20 minutes de 30 à 80 % en DC.

Chery Tiggo 8 (2026) Photo de : Chery Geely Starray EM-i Photo de : Geely

La Geely propose deux configurations. Les versions Pro et Launch Edition utilisent une batterie LFP de 18,4 kWh, avec une autonomie électrique jusqu'à 83 km WLTP. La recharge atteint 6,6 kW en AC et 30 kW en DC. Les plus récentes Pro+ et Max+, celles actuellement au catalogue, adoptent une batterie de 29,8 kWh, permettant de parcourir jusqu'à 136 km en électrique. Pour ces versions, la recharge rapide en courant continu atteint 60 kW. La puissance totale du système est d'environ 262 CV, avec traction avant.

Modèle Hybride rechargeable essence Chery Tiggo 8 279 CV et 18,4 kWh - autonomie en mode électrique de 90 km Geely Starray ; |262 CV et 18,4 kWh - autonomie en mode électrique de 83 km ; 262 CV et 29,8 kWh - autonomie en mode électrique de 136 km undefined

Prix

La Tiggo 8 commence à 37 800 euros dans la finition Pure et atteint 40 800 euros dans la version Premium plus riche.

La Starray EM-i Pro+ commence à 35 900 euros, tandis que la Max+ avec batterie de 29,8 kWh et équipements plus riches a un prix catalogue de 38 900 euros.