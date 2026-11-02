Mercedes Classe C SW vs Audi A5 Avant, le défi familial premium

Les deux modèles ont récemment été mis à jour, ravivant ainsi une rivalité historique et un véritable "derby" allemand.

Il s'agit de la Mercedes Classe C Break et de l'Audi A5 Avant, qui misent différemment sur le design, la technologie et la polyvalence, en offrant une large gamme de motorisations et, dans le cas de la RS 5, une déclinaison sportive. Découvrons-les plus en détail.

Extérieurs

La Classe C Break mesure 4,76 mètres de longueur, 1,82 m de largeur et 1,46 m de hauteur, avec un empattement de 2,87 m. Le design est élégant et élancé, avec des surfaces épurées et une arrière qui cherche à équilibrer sportivité et fonctionnalité. Le restylage 2026 introduit une calandre légèrement plus grande, lumineuse selon la configuration, et des groupes optiques avec une signature lumineuse inspirée de l'étoile Mercedes. Les jantes en alliage sont disponibles de 17 à 19 pouces, tandis que de nouvelles couleurs de carrosserie élargissent les possibilités de personnalisation.

Mercedes Classe C restylage (2026) Photo : Mercedes-Benz Audi A5 Avant Photo : Audi

L'A5 Avant répond avec des proportions plus musclées et une apparence visuelle résolument sportive. La longueur est de 4,83 m, la largeur atteint 1,86 m et l'empattement est de 2,90 m. L'avant est caractérisé par la grande grille Singleframe en nid d'abeille, flanquée de phares à LED et, selon la version, de projecteurs Matrix LED et de feux arrière OLED numériques. Les poignées affleurantes et la lunette arrière inclinée accentuent le dynamisme du profil, tandis que les jantes atteignent jusqu'à 20 pouces dans les configurations les plus sportives (ou 21 pouces uniquement pour la RS 5).

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Mercedes Classe C SW 4,76 m 1,82 m 1,46 m 2,87 m Audi A5 Avant 4,83 m 1,86 m 1,46 m 2,90 m

Intérieurs

Le tableau de bord de la Mercedes est dominé par le tableau de bord numérique de 12,3 pouces et l'écran central vertical de 11,9 pouces. Avec la mise à jour 2026, le système d'exploitation MB.OS fait ses débuts, mettant à jour l'écosystème numérique et intégrant un assistant virtuel basé également sur des technologies d'intelligence artificielle.

Mercedes Classe C 2026, intérieur Photo : Mercedes-Benz Audi A5 Avant, intérieur Photo : Audi

L'habitacle de l'Audi adopte quant à lui une configuration plus spectaculaire, avec un tableau de bord inspiré des modèles électriques de la marque. Le tableau de bord mesure 11,9 pouces, tandis que l'écran central de l'infodivertissement atteint 14,5 pouces et utilise un système basé sur Android Automotive, qui intègre l'IA de ChatGPT. Sur demande, un écran de 10,9 pouces dédié au passager avant est également disponible. Les revêtements combinent surfaces douces, tissus, cuir et inserts métalliques, avec une attention particulière à la propreté du design et à l'intégration des écrans.

Mercedes Classe C restylée (2026), le coffre Photo : Mercedes-Benz Audi A5 Avant, le coffre Photo : Audi

En termes de capacité de chargement, la Mercedes offre 490 litres avec tous les sièges en place et 1 510 litres en rabattant la deuxième rangée. Les versions hybrides rechargeables perdent cependant une partie de la capacité, descendant respectivement à 360 et 1 375 litres.

L'Audi A5 Avant mild hybrid diesel annonce 448 litres, qui deviennent 1 396 litres avec les sièges arrière rabattus.

Modèle Tableau de bord numérique Écran central Coffre Mercedes Classe C SW 12,3" 11,9" ; |490 à 1 510 litres (360 à 1 375 litres pour la version PHEV) Audi A5 Avant 11,9" 14,5" (+10,9" pour le passager) 448 à 1 396 litres undefined

Moteurs

La gamme Mercedes comprend des moteurs à essence et diesel mild hybrid de 48 Volts, ainsi que deux versions hybrides rechargeables. Parmi les moteurs essence, on trouve la C 200 de 177 CV, la C 250 de 218 CV et la C 300 de 258 CV, tandis que du côté diesel, la C 200 d développe 163 CV et la C 250 d atteint 200 CV. La boîte de vitesses est toujours automatique à neuf rapports et, selon la motorisation, la transmission intégrale 4MATIC est également disponible.

A la tête de la gamme électrifiée se trouvent la C 300 e de 326 CV et la C 400 e 4MATIC de 394 CV. Toutes deux utilisent une batterie d'une capacité utilisable de 19,53 kWh, permettant de parcourir jusqu'à environ 100 km en mode électrique selon le cycle WLTP, selon la version. La recharge atteint 11 kW en courant alternatif et 55 kW en courant continu : dans des conditions favorables, il faut environ 20 minutes pour passer de 10 à 80 % en utilisant une borne de recharge DC compatible.

Audi propose une gamme variée comprenant la A5 TFSI à essence de 150 ou 204 CV, la A5 TDI mild hybrid de 204 CV et les variantes sportives S5. Cette dernière utilise un V6 3.0 mild hybrid de 367 CV, couplé à la transmission intégrale quattro et à la boîte automatique S tronic à sept rapports.

Mercedes Classe C restylée (2026) Photo : Mercedes-Benz Audi RS 5 Avant (2026) Photo : Audi

La proposition hybride rechargeable est représentée par la A5 e-hybrid, disponible avec des puissances système de 299 et 367 CV. La batterie a une capacité nette de 20,7 kWh et permet d'atteindre jusqu'à environ 100 km d'autonomie électrique WLTP dans la version Avant, selon la configuration. Le chargeur embarqué supporte jusqu'à 11 kW en courant alternatif, permettant une recharge complète en environ deux heures et demie. La recharge rapide en courant continu n'est pas prévue.

Pour ceux qui recherchent des performances encore plus élevées, la vedette est la RS 5 Avant. Son système hybride rechargeable associe un V6 2.9 biturbo à un moteur électrique, atteignant une puissance totale de 639 CV. L'accélération de 0 à 100 km/h nécessite environ 3,6 secondes et la vitesse maximale peut atteindre 285 km/h avec le pack dédié. La transmission intégrale quattro et la gestion active du couple à l'arrière contribuent à transférer efficacement la puissance sur la route.

Modèle Essence Hybride léger essence Hybride léger diesel Hybride rechargeable essence Hybride rechargeable diesel Mercedes Classe C break ; |n.d. ; |2,0 177 ch, 2 ,0 218 ch, 2,0 258 ch ; |2,0 163 ch, 2,0 200 ch ; |2,0 326 ch, 2,0 394 ch n.d. Audi A5 Avant ; |2,0 150 CV 2,0 204 CV 3,0 367 CV 2,0 204 CV 2,9 V6 639 CV n.d. undefined undefined undefined undefined undefined

Prix

La Mercedes Classe C Break débute à partir de 56 900 euros en version C 200 d, tandis que la C 200 essence est proposée à partir de 57 700 euros. Pour accéder à la technologie hybride rechargeable, il faut prévoir au minimum 65 900 euros pour la C 300 e.

L'Audi A5 Avant démarre quant à elle à 49 850 euros dans sa version d'entrée de gamme. L'A5 Avant e-hybrid est proposée à partir de 64 950 euros, tandis que la S5 Avant de 367 ch débute à 87 300 euros. Au sommet de la gamme, la RS 5 Avant de 639 ch affiche un prix de départ de 121 100 euros.