Cette supercar rare était laissée à l'abandon. Un homme a décidé de la sauver

Hudson Auto Films a acheté la Nova il y a un an, une étrange voiture concept des années 1980 qui est restée à l'abandon dans les broussailles pendant des décennies. L'équipe la reconstruit depuis, avec du nouveau métal, de nouvelles pièces, et un moteur de course Alfa Romeo turbocompressé prévu.

Le projet a été en suspens pendant des semaines tandis que l'équipe s'attaquait à la coque en fibre de verre. La dernière vidéo montre enfin à quoi ressemblait réellement ce travail, environ 10 semaines de ponçage et de labeur répétitif, dont la plupart ne se voient guère à la caméra.

La Nova a vu le jour au Royaume-Uni au début des années 1970 en tant que voiture kit basée sur une Volkswagen Coccinelle avec une carrosserie en fibre de verre et un habitacle monobloc qui basculait vers l'avant au lieu d'utiliser des portes conventionnelles. Des versions sous licence ont été vendues dans le monde entier sous différents noms, et aux États-Unis, le design a été commercialisé sous le nom de Sterling puis Sterling Sebring, conservant la même forme de toit mais adaptant la carrosserie aux acheteurs et réglementations américains.

Réparation de la Carrosserie en Fibre de Verre de la Nova

Nova / Sterling Sebring Kit Car Photo par : Hudson Auto Films

La fibre de verre ne rouille pas, mais des décennies de négligence avaient laissé la coque de la Nova fissurée, piquée, et pleine de vieilles réparations qui avaient aplati ses lignes de carrosserie autrefois nettes. L'équipe a rempli les panneaux endommagés avec du mastic à pont en fibre de verre, puis a utilisé un long bloc de ponçage pour détecter les points hauts et bas sur la surface.

Une tentative de réparation de l'avant a échoué complètement lorsque le mastic ne s'est pas durci, probablement à cause d'un vieux lot de durcisseur. Hudson a dû gratter le mélange mou et recommencer. Cela a coûté des heures supplémentaires en plus des semaines déjà passées à remplir et poncer les mêmes panneaux.

Le toit s'est avéré être la pire partie de la voiture. Une Nova donneuse a offert un remplacement à l'apparence meilleure, mais lorsque l'équipe l'a essayé, le panneau était 2,54 cm plus étroit de chaque côté, avec un écart suffisamment large à l'arrière pour y passer une main.

Déplacer le toit donneur pour aligner un bord déséquilibrait les autres. L'équipe a donc réinstallé le toit d'origine, plus endommagé, en décidant que ses dimensions correctes l'emportaient sur son état plus rude.

Temps, Obstacles, et Prochaines Étapes

Le pare-chocs arrière de la voiture donneuse s'en est mieux sorti. Bien qu'il soit tordu et plein de trous, sa fibre de verre mince a tout de même permis à Hudson de le mettre en forme et de le fixer, s'alignant bien plus proprement avec la carrosserie que le toit ne l'a jamais fait.

Avec la plupart des panneaux testés, l'équipe a comblé les anciens trous laissés par le bouchon de remplissage de carburant et le réservoir de liquide de refroidissement, puis a reconstruit les bords usés en lignes plus nettes. Hudson a estimé que la carrosserie a besoin d'environ 25 heures de travail supplémentaires avant d'être prête pour l'apprêt final.

Il a également expliqué pourquoi le projet avait disparu de la chaîne pendant des semaines. "Je pense que j'étais simplement épuisé," a-t-il dit, en faisant référence aux retards de pièces pour le moteur et à une décision délibérée de retarder le câblage jusqu'à ce que la poussière de ponçage ne soit plus un risque.

Hudson a déclaré qu'il prévoyait de continuer à progresser sur d'autres parties de la construction même si la carrosserie traîne en longueur. Il s'est fixé pour objectif d'avoir la Nova prête à rouler d'ici l'été 2027.

Source: Hudson Auto Films sur Guessing Headlights