Maserati pourrait faire revivre deux noms familiers en décembre

Maserati se prépare à donner un aperçu de son avenir, avec deux modèles bien connus destinés à faire leur retour. Selon un nouveau rapport, le constructeur automobile italien dévoilera deux concepts le 10 décembre, préfigurant la prochaine génération de Levante et de Quattroporte.

The Supercar Blog, citant ses propres sources, rapporte que Maserati prévoit de révéler les deux concepts pour établir une nouvelle direction de design pour la marque. Les débuts devraient avoir lieu à Modène, en Italie, où Maserati a son siège.

Aucun des concepts n'a été officiellement confirmé, mais le rapport s'aligne sur les récents commentaires des dirigeants de Maserati et de Stellantis concernant les futurs plans de produits de la marque. Et bien qu'un nouveau Levante marquerait un retour relativement familier dans le segment des SUV de luxe, la prochaine Quattroporte pourrait être quelque chose de complètement différent.

Maserati Levante FTributo Édition Spéciale

Le Nouveau Levante de Maserati Pourrait à Nouveau Rivaliser avec le Porsche Cayenne

Le Levante a été lancé en 2016, mais la production a pris fin en 2024 après des années de ventes lentes. Il a concurrencé des SUV de luxe établis tels que le Porsche Cayenne, le BMW X5 et le Mercedes-Benz GLE.

Le PDG de Maserati, Santo Ficili, a déjà évoqué la possibilité de ramener le nom Levante, confirmant que l'entreprise prévoit de revenir dans la catégorie des SUV du segment E. Cela ne signifie pas nécessairement que le modèle de production ressemblera à son prédécesseur, cependant.

Le concept de décembre devrait préfigurer le futur langage de design de Maserati, offrant potentiellement un premier aperçu de l'apparence de la prochaine génération de ses plus grands véhicules.

Maserati Quattroporte Trofeo

La Prochaine Quattroporte Pourrait Abandonner sa Forme Traditionnelle de Berline

Le concept le plus intéressant des deux pourrait être la prochaine Quattroporte. Plutôt que de raviver la même berline de luxe à quatre portes, Maserati envisagerait un style de carrosserie bien plus original.

Ficili a déjà laissé entendre cette possibilité, suggérant que la future Quattroporte, dans son esprit, "n'est pas une berline." Au lieu de cela, il envisage quelque chose qui se situe entre un shooting brake et un crossover, la décrivant comme une "voiture très basse et grande."

La génération précédente de Quattroporte a cessé sa production en 2023.

Bien sûr, les commentaires de Ficili reflètent sa vision pour la voiture plutôt qu'un design de production confirmé. Le concept de décembre devrait nous donner une meilleure idée de la volonté de Maserati de suivre cette approche non conventionnelle.