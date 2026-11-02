Le 10 décembre, nous connaîtrons l'avenir de Maserati

Le plan de Stellantis présenté le 21 mai dernier a dévoilé l'avenir de toutes les marques du groupe, y compris Maserati. Le Trident se prépare à lancer deux nouveaux modèles du segment E dans les prochaines années, mais en dehors de cela et des deux voitures couvertes de draps montrées dans la diapositive, nous ne savons rien. Tout est reporté à une date ultérieure qui, nous l'avons découvert après des mois, sera le 10 décembre.

Dans un peu plus d'un mois, à Modène, se tiendra en effet le Maserati Day, au cours duquel la marque entrera dans le détail en parlant de ce qui l'attend. Entre nouveaux modèles et éventuels partenariats.

Avenir de Maserati : ce que nous savons

Pour l'instant, l'avenir de Maserati est encore inconnu : il n'y a que deux certitudes. La première est que Stellantis n'a pas l'intention de la vendre (signé Antonio Filosa, PDG du Groupe), la deuxième est que des discussions sont en cours avec deux marques chinoises, mais rien n'est encore décidé.

Maserati Grecale (2026), l'essai routier Photo de : Maserati

Deux éléments fondamentaux pour Maserati, notamment en ce qui concerne sa permanence au sein de Stellantis, qui n'a donc pas l'intention de faire de l'argent en cédant la marque de Modène, continuant ainsi à miser sur elle. Le potentiel est là, il suffit de savoir l'exploiter au mieux. C'est précisément dans ce contexte que pourraient s'inscrire Jac Motors et Huawei, des marques chinoises depuis longtemps indiquées comme partenaires possibles pour le Trident. Cependant, il est à noter que les discussions entre les trois entreprises n'ont encore abouti à rien, ni à un mémorandum d'entente ni à des accords préliminaires.

Maserati GranTurismo (2026), l'essai routier Photo de : Maserati

Selon certaines reconstitutions de Milano Finanza, une éventuelle collaboration entre Maserati, JAC et Huawei mènerait à la création de deux nouveaux modèles : un SUV et une GT, héritiers respectifs du Levante et de la Quattroporte. La plateforme pourrait être la Harmony Intelligent Mobility de Huawei, tandis que JAC s'occuperait de la recherche, du développement et de la production. Maserati aurait la tâche de concevoir et de dessiner les deux modèles.

Il est important de souligner une fois de plus que ce ne sont que des spéculations qui n'ont jamais été confirmées par Maserati. Le 10 décembre, nous connaîtrons la vérité.