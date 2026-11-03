Cette Nissan 300ZX est restée 28 ans dans une grange

ChrisFix, le YouTuber anonyme derrière la grande chaîne de réparation DIY, vient de payer 2 300 $ (environ 2 050 euros) pour une Nissan 300ZX de 1990 qui n'avait pas bougé depuis 1998. Le coupé jaune était resté dans une grange pendant 28 ans avant que son propriétaire ne se décide enfin à s'en séparer.

La vendeuse avait hérité de la voiture de son frère, qui la conduisait dans les années 1990 tout en dirigeant une entreprise de remorquage. ChrisFix a négocié le prix à partir d'une annonce eBay à 4 900 $ qui ne montrait que trois photos. Le travail de nettoyage qu'il a déjà posté donne une idée claire de ce que 28 ans de stockage peuvent faire à une voiture.

Trésor trouvé en grange : Nissan 300ZX T-Top de 1990 Photo par : WD Detailing

L'achat à 2 300 $ d'une voiture trouvée dans une grange

La 300ZX que ChrisFix a achetée est un coupé T-top 2+0 avec un V6 de 3,0 litres atmosphérique et une boîte manuelle à cinq vitesses, développant 222 ch et 268 Nm de couple lorsqu'elle était neuve. Les tests contemporains ont enregistré cette configuration à environ 6,7 secondes pour atteindre 100 km/h et une vitesse maximale de 230 km/h. Cela se comparait bien aux rivales de l'époque.

Le kilométrage est de 106 000 km, ce qui est modeste pour une voiture de cet âge. Le faible chiffre correspond à un véhicule qui a passé la majeure partie de sa vie garé plutôt que conduit de manière intensive. Les détails d'enregistrement public dans la vidéo indiquent que 1998 a été la dernière fois qu'elle a été sur la route.

Ce chiffre de 2 300 $ est significatif compte tenu de l'évolution du marché de la Z32. Un exemplaire biturbo de 1990 avec une transmission manuelle a récemment atteint une enchère de 48 760 $ aux enchères. Les 300ZX propres et bien documentées attirent désormais de l'argent sérieux de la part des collectionneurs à la recherche de voitures de performance japonaises des années 1990.

Le contexte aide à expliquer l'attrait. 1990 a été la première année de vente de la Z32 en Amérique du Nord, et elle est devenue la saison de vente la plus réussie de la plateforme ici avec 39 290 unités vendues. Les guides de référence estiment la production mondiale de la Z32 à environ 165 000 voitures, les ventes en Amérique du Nord représentant une part significative avant la fin de la production au milieu des années 1990.

Le nettoyage révèle le point de départ de la voiture

La vidéo de nettoyage postée par ChrisFix couvre uniquement la récupération cosmétique. Il a lavé les roues, le compartiment moteur, le soubassement et l'intérieur, poli à la machine la peinture délavée et refini le becquet arrière après-vente. Un pare-chocs avant endommagé a été remplacé et peint pour correspondre.

Rien de tout cela ne touche à la chaîne cinématique. Le moteur n'a jamais tourné pendant les séquences de nettoyage. Les vérifications du système de carburant, de l'allumage et des fluides restent à faire avant que cette Nissan ne démarre pour la première fois depuis près de trois décennies.

Une voiture laissée en stationnement aussi longtemps nécessite généralement de l'essence fraîche, une batterie, des courroies et des tuyaux neufs, et un examen attentif des freins avant que quelqu'un ne tourne la clé. Les composants en caoutchouc vieillissent même lorsqu'une voiture ne bouge jamais, et c'est généralement là que commence un projet de restauration à long terme.

ChrisFix a gardé son vrai nom privé tout en construisant plus de dix ans de confiance de la part du public autour de contenus de réparation pratiques, un travail qui s'inscrit aux côtés d'autres histoires récentes de voitures trouvées dans des granges comme la Bentley de 1928 oubliée retirée de décennies de stockage.

La 300ZX est prête esthétiquement, mais le travail de mécanique qui décidera si elle roule à nouveau n'a pas encore commencé.

Source: WD Detailing