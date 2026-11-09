Lamborghini crée deux supercars Revuelto uniques avec une touche saoudienne distinctive

Lamborghini a remis deux supercars Revuelto uniques à des clients saoudiens. Chaque voiture a été construite autour du même cahier des charges inspiré du désert, mais finie dans des couleurs et textures différentes. Les voitures ont été livrées au siège de Lamborghini à Sant'Agata Bolognese lors de La Prima, la cérémonie d'usine pour les clients récupérant leurs voitures en personne.

Les deux commandes portent l'insigne "Ad Personam KSA Edition" et sont numérotées "1 sur 2", un détail qui les marque comme une paire assortie plutôt qu'une série limitée ouverte à d'autres acheteurs. Lamborghini n'a pas divulgué le prix de l'une ou l'autre voiture.

Lamborghini Revuelto Ad Personam KSA Edition Photo par : Lamborghini Arabie Saoudite

Pourquoi ces Revuelto saoudiennes sont importantes

Le programme Ad Personam est la division de personnalisation interne de Lamborghini. Cette paire montre comment la division utilise des constructions sur mesure pour ancrer l'identité régionale. La marque compte désormais 24 concessionnaires au Moyen-Orient et en Afrique et a ajouté un showroom phare en Égypte alors qu'elle cherche à attirer davantage de clients ultra-haut de gamme dans la région.

Selon le communiqué de presse, les deux voitures ont été remises à l'usine, et leur design s'inspire des formes et couleurs des dunes de sable arabiques. Lamborghini a déclaré :

'Ces deux éditions sur mesure démontrent comment un concept de design unique peut être interprété de manière distincte grâce au savoir-faire et à l'expertise de personnalisation du programme Ad Personam.'

La livrée, a ajouté la société, a été construite comme une lecture graphique du flux d'air à travers les surfaces de la voiture tout en évoquant la forme des dunes de sable.

Le travail intérieur suit la même logique que la peinture. Les deux habitacles utilisent du cuir Nero Ade avec des garnitures en fibre de carbone, ainsi que des broderies retraçant le mouvement des dunes, et chaque voiture porte un panneau dédié sur la paroi arrière cousu avec le mot arabe pour "Héritage". Une plaque en fibre de carbone sur les côtés conducteur et passager répète la signature KSA Edition.

Cette commande suit également un modèle que Lamborghini a utilisé ailleurs, plus récemment avec une édition hommage régionale pour l'Amérique du Nord et un paquet de peinture patrimonial lié à un modèle passé. Le thème désertique donne aux clients saoudiens une version ancrée dans l'identité locale à la place.

Galerie: Lamborghini Revuelto Ad Personam Édition KSA 15 Source: Lamborghini Saudi Arabia

Deux finitions, un thème désertique

La première voiture porte une peinture Bianco Phanes mate avec un graphisme de dune en Nero Nemesis et des liserés en Verde Speranza. Elle est complétée par de la fibre de carbone brillante sur le toit, les montants A, les ailerons aérodynamiques et l'aileron arrière. Le contraste entre le blanc mat et les lignes sombres des dunes donne à cette voiture une lecture plus marquée des deux.

La deuxième voiture inverse la formule avec une peinture Bianco Monocerus brillante, un graphisme de dune en Nero Noctis et des accents mat en Verde Rodope, associés à de la fibre de carbone mate ailleurs sur la carrosserie. Elle roule également sur des roues forgées Altanero de 21 pouces à l'avant et 22 pouces à l'arrière, une spécification de roue non mentionnée pour la première voiture.

Les deux voitures reposent sur la plateforme standard Revuelto et gardent sa chaîne de traction hybride rechargeable inchangée avec un V12 atmosphérique de 6,5 litres associé à trois moteurs électriques, une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports et une transmission intégrale contrôlée électroniquement. La puissance totale s'élève à 1 015 chevaux, avec un 0 à 100 km/h atteint en 2,5 secondes et une vitesse de pointe supérieure à 350 km/h.

Le travail de personnalisation s'arrête à la peinture, aux finitions et au marquage, laissant l'ingénierie identique entre les deux commandes. Mécanique partagée, artisanat divergent : c'est la même approche que Lamborghini a utilisée sur la configuration Temerario Tricolore Ad Personam présentée à Pebble Beach plus tôt cette année.

Source: Lamborghini