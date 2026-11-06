Le garage de rêve de Cristiano Ronaldo

Plus de vingt ans de carrière en équipe nationale portugaise se terminent par un message direct aux supporters. Cristiano Ronaldo a annoncé sa retraite internationale à 41 ans, mettant fin à un chapitre commencé en 2003. Ce n'est pas un adieu ordinaire : il intervient après des semaines âgitées, marquées notamment par une suspension de 30 jours après avoir quitté le stage au Danemark, à la suite de son exclusion du onze de départ.

"Au peuple portugais : le jour est venu de rendre le maillot numéro sept de l'équipe nationale, qui appartient à nous tous", a écrit Ronaldo dans son message d'adieu.

Une carrière internationale aussi longue laisse derrière elle bien plus que des souvenirs sur le terrain. Elle laisse également un garage presque aussi légendaire que ses buts, composé d'hypercars introuvables et de SUV de luxe, acquis au fil des années..

Une carrière de 23 ans

Les débuts de Ronaldo en équipe nationale remontent à 2003, lorsque le futur Ballon d'Or n'avait que 18 ans. Depuis, deux décennies de records, de titres et de présence constante ont fait de son maillot numéro sept un symbole reconnu bien au-delà des frontières du Portugal. La retraite à 41 ans ne surprend pas d'un point de vue chronologique. La manière dont elle intervient, après des polémiques et une suspension, la rend cependant plus amère que prévu.

L'épisode de son départ du stage au Danemark a mis en lumière une relation désormais tendue avec le staff technique. L'exclusion du onze de départ a été perçue comme un affront par le prodige portugais. La suspension de 30 jours infligée par la fédération portugaise a finalement anticipé une décision qui, à ce stade, semblait n'être qu'une question de temps. Le communiqué d'adieu, direct et sans détour, clôt l'affaire en laissant le maillot « à nous tous », comme il l'a lui-même écrit.

Le garage le plus photographié du football

Alors que la carrière en équipe nationale se termine, la réputation de Ronaldo comme l'un des collectionneurs de voitures les plus suivis dans le sport reste intacte.

Sa collection de supercars montrée sur les réseaux sociaux au fil des ans comprend des modèles Bugatti, Ferrari, Lamborghini et Rolls-Royce, accumulés lors des étapes de sa carrière à Manchester, Madrid, Turin et Riyad. Ce n'est pas un garage né par hasard. Chaque transfert de club a coïncidé avec de nouveaux achats, souvent racontés par Ronaldo lui-même à travers ses pages sur les réseaux sociaux.

Bugatti Centodieci

Parmi les modèles les plus discutés par les médias figure la Bugatti Centodieci, hypercar en édition très limitée souvent associée à son nom dans les récits sur la collection. Il n'existe cependant pas de confirmation officielle de Bugatti ou du joueur concernant la présence de ce modèle dans le garage. Le lien avec la marque française est néanmoins ancien.

Déjà en février 2017, Ronaldo avait testé sur piste à Madrid la Bugatti Chiron de 1 500 CV, l'approuvant à l'issue d'une session d'essai complète, selon un communiqué de presse de l'époque de la marque automobile.

Des transferts aux voitures du quotidien

Toutes les voitures de Ronaldo ne sont pas des hypercars de collection réservées aux occasions spéciales. Lors de son passage à Manchester United, une histoire liée à l'entraîneur Ralf Rangnick et aux voitures utilisées par le champion portugais pour ses déplacements quotidiens vers le centre sportif a circulé. Ce détail a offert un aperçu moins glamour de son quotidien de footballeur.

Cristiano Ronaldo dans sa Mercedes-AMG S Coupé 63

Cette double approche, des voitures de rêve pour les sorties publiques et des modèles plus sobres pour la routine, décrit bien le profil d'un collectionneur qui a construit son garage par passion plutôt que pour une simple ostentation.

Une approche qui rapproche Ronaldo d'autres sportifs connus pour leur amour des supercars, comme le cas récent de Zlatan Ibrahimovic et sa Ferrari F80 à 4 millions d'euros...