Envie d'une Ferrari Luce ? Vous devrez attendre jusqu'en 2028

À en juger par la réaction sur Internet lors de la révélation de la Luce, on pourrait penser que Ferrari aurait du mal à vendre son premier véhicule électrique. Cependant, dans le monde réel, rien n'est plus éloigné de la vérité. Maranello fait face au problème inverse : satisfaire la demande. Même si les livraisons n'ont pas encore commencé, la voiture est déjà vendue jusqu'en 2027.

Lors de l'appel sur les résultats du troisième trimestre de Ferrari cette semaine, le PDG Benedetto Vigna a déclaré que la Luce progresse selon le calendrier prévu. Les premières voitures prendront la route avant la fin de cette année, mais le déploiement pour les clients s'intensifiera en 2027. Cependant, toutes les voitures que Ferrari prévoit de construire l'année prochaine ont déjà des acheteurs.

"Toutes les Luce que nous prévoyons de vendre l'année prochaine sont en gros toutes allouées. Si quelqu'un se présente, il devra attendre un an pour obtenir les voitures", a déclaré Vigna aux analystes, précisant clairement que la demande dépasse actuellement l'offre prévue par l'entreprise. Ferrari n'a pas divulgué combien d'unités de la Luce elle compte écouler en 2027, et le PDG a refusé de fournir un objectif de vente précis.

2027 Ferrari Luce Photo par : Ferrari

Ferrari Fabrique La Luce EV Dans Une Nouvelle Usine

La capacité de production est un autre facteur à prendre en compte. Contrairement aux autres modèles de Ferrari, la Luce est assemblée dans une installation nouvellement construite dédiée à la production de moteurs électriques, de packs de batteries et d'autres composants clés aux côtés de la voiture elle-même. Mettre en route une installation entièrement nouvelle prend du temps, donc Ferrari augmentera progressivement la production plutôt que de construire immédiatement la Luce à pleine capacité. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi l'allocation pour 2027 est déjà épuisée.

Ferrari ne se repose pas uniquement sur l'attention générée par le lancement de la Luce. L'entreprise a déjà organisé plus de 50 présentations privées, locales et premières à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique, ainsi que cinq événements publics. Selon Vigna, ces opportunités de voir la voiture en personne ont aidé les clients potentiels à mieux comprendre ce qui la rend différente.

Le prochain jalon important surviendra au premier trimestre 2027, lorsque Ferrari prévoit d'organiser des essais presse internationaux, suivis d'expériences de conduite pour les clients potentiels. Vigna pense que prendre le volant pourrait encore améliorer la perception du modèle électrique, en particulier sur les marchés où les concessionnaires ont encore de la marge pour susciter de l'intérêt.

2027 Ferrari Luce Photos Par par : Ferrari 2027 Ferrari Luce Photos par : Ferrari

La Ferrari Luce Attire À La Fois Les Fidèles Et Les Nouveaux Arrivants

Ferrari affirme que la Luce a attiré un mélange sain de clients et de régions, sans modèle démographique ou géographique particulièrement dominant. L'entreprise a également refusé de divulguer combien d'acheteurs sont des propriétaires Ferrari existants par rapport aux nouveaux venus dans la marque. Quant au prix, nous avons récemment appris qu'il commence à 560 800 $ aux États-Unis, ce qui la rend 122 190 $ plus chère que le SUV Purosangue à moteur V12.

La Luce n'est pas la seule Ferrari en forte demande, car l'ensemble de la production prévue pour 2027 est déjà réservée, certains clients devant attendre jusqu'en 2028 pour la livraison.

Configurateur Ferrari Luce 2 Source: Ferrari

Deux Nouvelles Voitures Bientôt Disponibles

En attendant, l'entreprise prévoit de lancer deux nouveaux modèles avant la fin de cette année, dont l'un pourrait être une 296 Challenge Stradale ou quelque chose de similaire.

En fin de compte, on peut dire que les affaires prospèrent chez le Cheval Cabré. Aussi controversée que soit la Luce, son succès précoce montre que Ferrari connaît mieux son public que quiconque. Ce qui compte d'un point de vue commercial, c'est de savoir si les gens sont prêts à acheter la voiture, peu importe si tout le monde sur Internet aime son apparence ou son ressenti.

La réaction en ligne pourrait générer beaucoup de gros titres, mais elle ne représente finalement guère plus que du bruit si les clients continuent de passer commande. Ferrari a clairement trouvé suffisamment d'acheteurs prêts à embrasser son avenir électrique, et c'est ce qui compte lorsque le bilan entre en jeu. Bien sûr, si la Luce avait ressemblé davantage à une Ferrari traditionnelle au lieu d'opter pour un design aussi extravagant, elle aurait peut-être attiré encore plus d'acheteurs, mais nous ne le saurons jamais.