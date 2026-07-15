Ferrari adore les détracteurs de la Luce

La Ferrari Luce suscite de vives réactions depuis sa présentation à la fin du mois de mai. Elle ne ressemble à rien de ce que le constructeur a produit jusqu’ici, et l’ampleur des critiques visant son design a à la fois surpris et satisfait la marque italienne.

Dans un entretien accordé à Edmunds, Emanuele Carando, directeur marketing mondial de Ferrari, explique que le constructeur s’attendait à des réactions clivantes au sujet de la Luce. En revanche, l’entreprise n’avait pas anticipé une telle « ampleur » des critiques, sans que cela ne contrarie Carando.

Photo : Ferrari

Il a indiqué au média qu’en tant que directeur marketing, il était même « très satisfait » de ces réactions, ajoutant que tout le monde aime Ferrari et que « chacun a le droit de s’exprimer à son sujet ».

Malgré ces réactions marquées, le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, a défendu le premier véhicule 100 % électrique de la marque. Quelques jours après sa présentation, il a révélé que l’entreprise avait enregistré un « fort intérêt ».

Cela inclut de nouveaux clients, dont certains ont déjà versé un acompte. À la fin du mois dernier, un article affirmait que Ferrari avait écoulé l’ensemble des Luce allouées à la Chine, même si la marque continue de prendre des commandes.

Les détracteurs de la Luce

Peu après la révélation de la Luce par Ferrari, l’ancien patron de l’entreprise Luca di Montezemolo, président de 1991 à 2014, a critiqué le modèle. Il a déclaré que dire le fond de sa pensée « desservirait Ferrari ».

Il a ajouté que la voiture risquait de « détruire une légende » et espère « qu’ils retireront au moins le cheval cabré de la voiture ». Di Montezemolo est même allé jusqu’à affirmer que la Luce sera « certainement une voiture qu’au moins les Chinois ne copieront pas », en référence à la supposée propension du pays asiatique à plagier les designs occidentaux.

Même Wall Street a montré son mécontentement face au premier véhicule électrique de Ferrari. Aux États-Unis, l’action du constructeur italien a reculé de 4,6 % le matin suivant la révélation de la Luce, avant de se reprendre depuis.

12 Source: Ferrari

Source: Edmunds