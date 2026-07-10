La première Ferrari Luce est mise aux enchères au profit d’une œuvre caritative

La toute première Ferrari Luce construite ne sera pas livrée directement à un client. Le constructeur de Maranello a en effet décidé de réserver le châssis numéro zéro de sa nouvelle GT électrique à une vente aux enchères caritative organisée par RM Sotheby's pendant la Monterey Car Week 2026, du 13 au 15 août.

L’intégralité des recettes sera reversée, via la Ferrari Foundation, à des projets consacrés à la formation, parmi lesquels le futur centre M-TECH Alfredo Ferrari de Maranello et des initiatives éducatives aux États-Unis.

Un exemplaire unique réalisé par le département Tailor Made

Baptisée Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0", cette voiture a été développée en collaboration avec le Ferrari Design Studio et le programme de personnalisation Tailor Made. Le thème retenu est celui de la lumière, interprété à travers des finitions et des matériaux exclusifs qui ne seront pas reconduits sur d’autres exemplaires.

Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" Photo de : RM Sotheby's

La carrosserie reçoit une teinte spéciale Madreperla Semi-Gloss, développée spécifiquement pour cet exemplaire. Grâce à un pigment dédié, la surface produit des reflets changeants allant du vert au violet selon l’intensité et l’angle de la lumière, en combinant l’effet nacré à une finition satinée.

Des matériaux inédits également dans l’habitacle

L’exclusivité de cette Ferrari Luce se poursuit à l’intérieur, où fait ses débuts un nouveau cuir métallisé Le Mans dans la teinte Perla, issu de peaux sélectionnées. Pour la première fois sur une Ferrari, les éléments secondaires de l’habitacle sont habillés de la couleur Grigio Corvara au lieu du noir traditionnel, contribuant à créer une atmosphère plus lumineuse.

Ferrari Luce Tailor Made "Châssis 0", les intérieurs Photo de : RM Sotheby's

La personnalisation est complétée par des jantes dédiées, des étriers de frein spécifiques et le logo Ferrari Luce apposé sur un fond blanc optique, une solution réalisée exclusivement pour cette voiture. Une plaque identifie en outre le modèle comme "Chassis 0", le premier châssis de production de la Luce.

Une vente aux enchères pour soutenir la formation

RM Sotheby's proposera la voiture sans prix de réserve pendant la Monterey Car Week. Ferrari estime sa valeur à plus de 1,1 million de dollars, soit environ 962 000 euros au taux de change actuel, même si le prix final pourrait être nettement plus élevé compte tenu du caractère unique de l’exemplaire.

Plus qu’une opération destinée aux collectionneurs, cette initiative représente un moyen de financer des projets consacrés à la formation des futures générations de techniciens et d’ingénieurs, en renforçant le lien entre innovation, recherche et responsabilité sociale que Ferrari entend développer avec la nouvelle Luce.