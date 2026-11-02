L'homme qui a conçu la Lamborghini Gallardo en propose une nouvelle vision près de 30 ans plus tard

La Lamborghini Gallardo a droit à une seconde vie, et son designer d'origine est aux commandes. Près de 30 ans après que Fabrizio Giugiaro ait dessiné pour la première fois la supercar V10 chez Italdesign, il revient sur la planche à dessin pour insuffler une nouvelle vie à sa création. Baptisé HOMMAGE 26, le projet provient de CAVËN Atelier et se limitera à seulement 25 exemplaires.

Présenté au Concours du Wynn Las Vegas, le projet revisite la Gallardo avec un regard neuf sans altérer les lignes qui ont rendu l'originale immédiatement reconnaissable. C'est toujours la supercar en forme de coin dont vous vous souvenez, mais lorsque Giugiaro travaillait sur l'original en 1998 pour le Groupe Volkswagen, on peut imaginer qu'il devait répondre à une longue liste d'exigences. Avance rapide jusqu'en 2026, et le talentueux designer a beaucoup moins de restrictions, lui permettant de s'exprimer pleinement.

Avec GFG Style, le studio qu'il a cofondé avec son père légendaire, Giorgetto Giugiaro, il a retravaillé la Gallardo dans tous les domaines sauf pour cinq composants : le toit, les vitres latérales, le pare-brise, les rétroviseurs latéraux et les bases des rétroviseurs. Tout le reste a été redessiné, avec une carrosserie en fibre de carbone, des phares escamotables et des volets aérodynamiques actifs au-dessus des feux arrière.

2026 Lamborghini Gallardo HOMMAGE 26 par CAVËN Atelier Photo : CAVËN Atelier

Le moteur V10 gagne en puissance

Le compartiment moteur redessiné, avec ses persiennes, offre une meilleure vue de la caractéristique principale de la Gallardo : son V10 atmosphérique de 5,0 litres. Associé à une boîte manuelle à six vitesses, le moteur atteint désormais 8 500 tr/min et est disponible en deux versions : 540 ch pour la version GT et une puissance légèrement supérieure de 560 ch pour le modèle Performance. Ailleurs, les roues Italtecnica de 20 pouces sont associées à une nouvelle suspension réglable à deux modes.

Comme on pouvait s'y attendre, la HOMMAGE 26 basée sur la Gallardo n'est pas donnée. Les prix commencent à 900 000 € hors taxes et excluent la voiture donneuse, que les clients peuvent fournir eux-mêmes ou que CAVËN Atelier peut leur trouver. Trouver une telle voiture ne devrait pas être trop difficile, sachant que Lamborghini a construit un peu plus de 14 000 Gallardo entre 2003 et 2013, avant que la Huracan ne prenne le relais.

Cependant, il est important de noter que la construction est basée sur la Gallardo originale, plutôt que sur la version mise à jour introduite en 2006 avec un moteur plus grand de 5,2 litres. Mis à part la voiture donneuse d'avant le restylage, il sera intéressant de voir qui est prêt à débourser un million de dollars pour une Gallardo réimaginée.

Lamborghini Gallardo HOMMAGE 26 par CAVËN Atelier Photo : CAVËN Atelier

Ce qui est ancien est à nouveau nouveau

Le projet suit une philosophie inhabituelle appelée Design Authorship. Plutôt que de confier une voiture iconique à une équipe de design extérieure, CAVËN Atelier fait revenir le designer original vivant pour réinterpréter sa propre création. Dans ce cas, cela signifie que Fabrizio Giugiaro peut revisiter la Gallardo avec accès à des matériaux et à une technologie qui n'étaient pas disponibles, ou pratiques, lorsqu'il l'a conçue pour la première fois.

CAVËN Atelier appelle son approche "Évolution Respectueuse", et l'idée est d'améliorer un design établi sans enlever le caractère qui le rendait spécial en premier lieu. Il ne s'agit pas de courir après des chiffres de puissance à quatre chiffres ou de transformer une vieille supercar en quelque chose d'irréconnaissable. Au lieu de cela, Giugiaro s'est concentré sur le fait de rendre sa création originale plus complète, en utilisant près de trois décennies de recul pour affiner les détails.

'C'est une opportunité de montrer au monde que beaucoup de choses peuvent devenir de mieux en mieux si nous continuons à travailler dessus avec soin, et de manière délicate. J'étais très heureux d'avoir la chance de revenir sur le travail que j'ai fait sur la voiture originale. C'est un beau défi : plutôt que de créer quelque chose de totalement différent, nous faisons évoluer un concept archivé. Certains éléments restent exactement comme je les avais conçus en 1998, notamment l'avant, qui est presque exactement tel qu'il était à l'origine. D'autres sont complètement nouveaux et contemporains, comme le design arrière et certaines idées pour l'intérieur.'

Avec la Huracan perdant sa boîte manuelle avant que Lamborghini n'aille encore plus loin en abandonnant le V10 au profit du V8 du Temerario, la Gallardo HOMMAGE 26 revient à la belle époque. Pour un prix, bien sûr.

On nous dit que ce n'est que le début. C'est le premier chapitre de la Designer Series de CAVËN Atelier, avec d'autres projets déjà en développement et le prochain attendu en 2027. Chacun ramènera un autre designer renommé à une voiture importante de la fin du 20e ou du début du 21e siècle. En d'autres termes, cela pourrait éventuellement devenir une série de collection organisée autour des personnes qui ont conçu les voitures plutôt que des badges sur leurs capots.

Espérons que les designers originaux seront encore là assez longtemps pour revisiter d'autres de leurs plus grandes créations...

Source: CAVËN Atelier