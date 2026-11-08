Noah Camper Platin (2026) : un Sprinter de luxe avec toit ouvrant

Présenté pour la première fois au Caravan Salon de Düsseldorf, il est désormais proposé avec une remise substantielle. Le Noah Camper Platin appartient à la catégorie des camping-cars de luxe les plus atypiques, basé sur le Mercedes-Sprinter.

Son point fort : un toit de couchage gonflable doté de chambres à air isolantes plutôt que de parois en tissu classique. Un véhicule d'exposition ainsi équipé est actuellement proposé à 215.000 euros au lieu de 242.000 euros, soit une économie de 27.000 euros. Ce n'est bien sûr pas une affaire pour autant.

Galerie: Noah Camper Platin (2026) : Sprinter de luxe avec toit ouvrant 11 Source: Noah Camper

Pour un supplément de 9.190 euros, Noah Camper propose un toit relevable pneumatique de X-Gloo. Au lieu de déployer mécaniquement une toile de tente classique, un compresseur remplit les parois latérales d'air et soulève ainsi automatiquement le toit. Un tissu en polyester tridimensionnel avec un revêtement en polyuréthane résistant aux intempéries forme des chambres à air stables et à double paroi.

Celles-ci ont une épaisseur de huit à 15 centimètres, selon la version, et isolent contre le froid et la chaleur. Surtout par temps froid, cela devrait faire une différence notable. Lors de notre road trip de trois semaines en Finlande avec le Carado CV600 Pro, il est apparu clairement où les toits relevables classiques atteignent leurs limites.

Photos Par : Noah Camper Photos de : Noah Camper

C'est précisément ici que X-Gloo promet plus de confort. L'air emprisonné réduit la perte de chaleur et atténue en même temps les bruits extérieurs. De plus, les parois latérales gonflées sont nettement plus rigides que le tissu de tente ordinaire et ne devraient pas battre même par vent fort. Selon Noah Camper, le toit résiste à des vents de force sept, soit des vitesses de vent allant jusqu'à 61 km/h.

La manipulation est également bien pensée. Le gonflage et le dégonflage sont assurés par un compresseur intégré, le contrôle est électrique. Ainsi, l'ouverture et la fermeture prennent moins de deux minutes. La pression de l'air est surveillée électroniquement et ajustée automatiquement si nécessaire. Plusieurs chambres à air séparées doivent également empêcher que toute la structure ne s'effondre immédiatement en cas de dommage.

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En haut, une surface de couchage de 2,10 sur 1,35 mètre attend. Elle est complétée par une lucarne en verre véritable et une paroi de tente généreusement ouvrable pour l'air frais et la vue dégagée. L'accès se fait par une échelle télescopique, et la chaleur est assurée par la Truma Combi 6 E, qui chauffe également le reste de l'intérieur.

Cependant, l'idée n'est pas totalement nouvelle. Déjà, le Hymer Venture S avait attiré l'attention avec un toit de couchage gonflable. Début 2025, X-Gloo a également présenté une étude de système de toit correspondant pour le Mercedes Sprinter au CMT. La technologie est maintenant utilisée dans le fourgon à quatre roues motrices personnalisé du Noah Camper Platin.

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La base est un Mercedes Sprinter 4x4 de 190 ch avec une boîte automatique à neuf rapports. Le camping-car mesure 6,97 mètres de long, 2,02 mètres de large et 2,65 mètres de haut. Le poids total autorisé est de 4,1 tonnes, avec une option jusqu'à 4,7 tonnes. Avec un permis de conduire de catégorie B standard, ce n'est donc pas possible.

À l'intérieur, il y a un coin salon avec des sièges avant pivotants, une cuisine avec un réchaud à deux feux et un réfrigérateur Dometic à porte double. À l'arrière, différentes options de lits sont disponibles. Le lit transversal mesure 2,00 sur 1,40 mètre, avec une alternative pour une grande surface de couchage de 1,99 sur 1,75 mètre.

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Un coin salon arrière en forme de U est également possible. Cela transforme l'espace de couchage en un salon confortable avec beaucoup d'espace pour se détendre. La salle de bain offre une douche à effet pluie et une toilette à cassette, avec une option pour installer une toilette scellante Clesana. Celle-ci scelle les déchets hygiéniquement dans des sacs en plastique. Nous examinons actuellement comment cela fonctionne en pratique avec la version mobile, la Clesana X1.

En ce qui concerne la technologie embarquée, Noah Camper ne lésine pas non plus. Une batterie de 480 Ah, un onduleur de 3 000 watts et jusqu'à 410 watts de puissance solaire devraient permettre des séjours prolongés sans alimentation électrique externe. À cela s'ajoutent un réservoir d'eau fraîche chauffé de 100 litres avec désinfection UV-C et la Truma Combi 6 E déjà mentionnée pour le chauffage et l'eau chaude.

Photo : Noah Camper

Ceux qui sont séduits par ce luxueux Sprinter n'ont pas besoin de chercher longtemps. Noah Camper propose déjà un véhicule d'exposition équipé en conséquence sur mobile.de avec toit X-Gloo et suspension pneumatique supplémentaire. Le Sprinter a été immatriculé en octobre 2026, a parcouru 2.800 kilomètres et est surclassé à 4,7 tonnes.

Ceux qui sont tombés amoureux du toit inhabituel au Caravan Salon ont ainsi une seconde chance. Et avec les 27.000 euros économisés, on pourrait même s'offrir une toute nouvelle Renault 5 E-Tech. Comme petit véhicule d'accompagnement rétro pour le luxueux Sprinter, par exemple.