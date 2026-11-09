Tesla abandonne le Cybertruck pour faire de la place aux robotaxis

Le controversé pick-up électrique Tesla Cybertruck sera retiré l'année prochaine, a confirmé sur X le PDG Elon Musk. Le camion angulaire a été commercialisé fin 2023 et est instantanément devenu une déclaration sociale—pour le meilleur ou pour le pire.

La production du Cybertruck commencera à ralentir l'été prochain à la Gigafactory du Texas de l'entreprise, et l'espace supplémentaire sera utilisé pour fabriquer plus de Cybercabs.

Le camion non peint a connu une brève popularité au début de sa production, mais l'intérêt s'est estompé et les ventes n'ont jamais atteint le potentiel que Musk et Tesla avaient envisagé en 2019, lorsque le véhicule a été présenté pour la première fois en tant que concept.

Au troisième trimestre de cette année, le Cybertruck a accumulé 4 323 ventes, selon les données de Cox Automotive. De janvier à septembre, les ventes ont totalisé 11 586 unités. Tesla ne divulgue pas les chiffres de ventes individuels pour le Cybertruck, mais les estimations de l'industrie situent les livraisons globales du véhicule à environ 70 000.

Galerie: Tesla Cybertruck de base 4 Source: Tesla

C'est bien loin des centaines de milliers de ventes enregistrées chaque trimestre par la Model 3 et la Model Y. C'est aussi un autre rappel que les pick-ups électriques n'ont pas vraiment décollé comme leurs fabricants l'espéraient, et Tesla en fait maintenant les frais, tout comme Ford avec le F-150 Lightning, qui a disparu l'année dernière après des ventes décevantes et des coûts en hausse.

Il est indéniable que l'on aime ou que l'on déteste le Cybertruck, tout comme il est indéniable que Tesla a osé faire des choses comme aucun autre constructeur automobile avant lui. Certes, certains pourraient dire que le véhicule électrique angulaire ressemble à un réfrigérateur non poli, mais il a apporté la direction électrique et une architecture basse tension de 48 volts au grand public. Qu'ils soient adoptés par d'autres entreprises est une autre histoire, cependant.

À peu près au même moment que l'annonce d'Elon Musk selon laquelle la production du Cybertruck ralentirait à la mi-2027, Tesla a cessé de prendre des commandes pour la version Dual-Motor All-Wheel Drive d'entrée de gamme du modèle, ne laissant que les finitions Premium et Cyberbeast disponibles à la commande sur le site du constructeur automobile.

De plus, le prix des modèles restants a été augmenté. Le modèle Premium AWD commence désormais à 92 490 €, contre 89 990 €, tandis que le Cyberbeast haut de gamme coûte désormais 102 490 €, contre 99 990 €. Les augmentations de prix les plus récentes interviennent après une démarche similaire en août.