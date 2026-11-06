Elon Musk affirme que la production du Tesla Cybertruck s'arrêtera progressivement l'année prochaine

Les jours du Tesla Cybertruck à la Gigafactory Texas sont comptés. Elon Musk a confirmé que la production du controversé pick-up électrique prendra fin vers la mi-2027, permettant au constructeur de faire de la place pour une production accrue du Cybercab. Après des années de battage médiatique, de retards et de promesses ambitieuses, le pick-up en acier inoxydable pourrait approcher la fin d'une production étonnamment courte.

Musk a annoncé la nouvelle sur sa plateforme de médias sociaux X sans préciser si Tesla avait l'intention de déplacer la production vers une autre usine ou de retirer complètement le pick-up non conventionnel. La société n'a pas annoncé de plans pour un nouvel emplacement de fabrication, et nous ne serions pas surpris si le Cybertruck se dirigeait discrètement vers la retraite. Après tout, ses performances commerciales ont été bien en deçà des ambitions initiales de Musk.

Dévoilé pour la première fois en novembre 2019, le Cybertruck n'était comparable à rien d'autre sur la route. Sa carrosserie angulaire en acier inoxydable ressemblait plus à quelque chose conçu pour un film de science-fiction qu'à un pickup conventionnel. C'était précisément le but. Musk voulait bouleverser le segment, et Tesla a certainement livré quelque chose que personne ne pouvait accuser d'être ordinaire.

Une promesse de 39 900 $ qui ne s'est jamais matérialisée

Cependant, être différent ne se traduit pas automatiquement par un succès commercial. Le Cybertruck devait commencer à 39 900 $, mais lorsque les livraisons aux clients ont enfin commencé en novembre 2023, le modèle d'entrée de gamme coûtait considérablement plus cher. Les changements de prix ultérieurs ont rendu le pick-up électrique encore plus difficile à justifier.

Tesla a également eu du mal à transformer l'enthousiasme initial en une demande soutenue. La société visait autrefois une production annuelle de 250 000 unités, mais les ventes réelles ont été bien en deçà de cette ambition. Selon les estimations de Kelley Blue Book, Tesla a vendu 11 586 Cybertrucks aux États-Unis au cours des neuf premiers mois de 2026, en baisse de 28 % par rapport à la même période l'année dernière. Les ventes cumulées s'élèvent à un peu moins de 71 000 unités, selon Car and Driver.

Le pick-up a également fait face à de nombreux rappels et plaintes de contrôle de qualité, compliquant davantage son parcours commercial. Son apparence divisive n'a pas aidé non plus. Certaines personnes ont adoré le design radical, mais cela n'a emmené le Cybertruck que jusqu'à un certain point. D'autres n'ont pas pu dépasser l'impression que quelqu'un avait conduit un projet d'origami en acier inoxydable sur les routes publiques.

Tesla Cybertruck

L'arrêt du Cybertruck, place au Cybercab

Tesla veut désormais consacrer plus de capacité de production au Cybercab, son véhicule autonome spécialement conçu. Le robotaxi à deux places se passe de volant et de pédales, reflétant l'ambition de Musk de transformer Tesla d'un constructeur de voitures électriques en un acteur majeur du transport autonome.

Si c'est la fin, le Cybertruck aura passé moins de quatre ans en production client au moment où le retrait prévu commencera, en supposant que Tesla respecte son calendrier. C'est une durée de vie relativement courte pour un véhicule aussi médiatisé, en particulier un qui était censé révolutionner le segment des pickups.

Tesla mérite du crédit pour avoir eu le courage de construire quelque chose d'aussi non conventionnel. Malheureusement, le marché n'a pas adopté le Cybertruck dans les chiffres que Musk avait anticipés. Son prix élevé, son design inhabituel et son attrait limité en ont fait un produit difficile à étendre.

Cybertruck Tesla (2024) en direct 5

Un autre Tesla mord la poussière ?

La déclaration quelque peu vague d'Elon Musk laisse la porte ouverte à un déplacement de la production vers une autre usine, mais nous ne sommes pas convaincus que Tesla s'en souciera. Si l'entreprise finit par abandonner le projet, le Cybertruck restera comme l'un des véhicules les plus inhabituels à avoir atteint la production dans un passé récent. Cela nous rappelle également que générer des gros titres et générer des ventes durables sont deux choses très différentes.

Si le Cybertruck est en effet mort pour de bon, cela marquerait encore un autre départ significatif du passé récent de Tesla. La potentielle retraite suivrait l'arrêt de la Model S et de la Model X, laissant l'entreprise avec une gamme considérablement plus étroite alors qu'elle se concentre sur l'autonomie et la robotique.

C'est un véritable retournement pour une entreprise qui avait promis de révolutionner l'industrie automobile avec une gamme de véhicules électriques de plus en plus diversifiée. Au lieu d'élargir sa gamme, Tesla la réduit progressivement alors qu'elle se concentre sur la conduite autonome et la robotique.

Au moins, la deuxième génération de Roadster tant attendue semble enfin se rapprocher de la production, donnant aux passionnés de Tesla quelque chose à espérer. Quant à savoir si les gens regretteront le Cybertruck, nous soupçonnons que peu de personnes pleureront son départ, pour peu que ce soit vraiment la fin.