Une vidéo embarquée montre ce que l'on ressent en « volant » à bord de la Tesla Roadster

La Tesla Roadster s'est envolée comme une feuille au vent. C'était une cascade impressionnante qui a fait parler le monde entier. Maintenant, peu importe ce que vous pensez de la légitimité de ce qui a été montré, il est indéniable que quelque chose a basculé, a en quelque sorte volé, et a roulé à l'envers.

Et si vous étiez curieux de voir à quoi cela ressemble depuis l'intérieur du véhicule, Tesla a ce qu'il vous faut. La société automobile qui n'est pas une société automobile a publié plusieurs angles des différentes cascades réalisées lors de son événement.

La démonstration sans équipage a certainement suscité beaucoup d'intérêt et une bonne dose de scepticisme. Jetez un œil à l'action par vous-même et voyez où vous vous situez sur ce spectre.

2028 Tesla Roadster Photo par : Tesla

La 'Roadster Volante'

Pour voler dans les airs, ou plutôt tomber au sol en toute sécurité, la Tesla Roadster s'appuie sur un système de propulseurs à gaz froid. C'est un dispositif à haute pression d'azote qui peut atteindre jusqu'à 10 000 psi. C'est une énorme quantité d'énergie potentielle juste derrière le conducteur.

Il y a un réservoir de 200 litres qui nécessite un temps de remplissage entre deux et six heures. Tesla, cependant, espère réduire ce temps à moins d'une demi-heure. Où et comment vous remplirez votre réservoir reste à déterminer, mais Tesla a encore le temps d'y réfléchir.

Tesla vise une date de début de production pour l'année 2028. Le modèle de base Performance renonce au système de propulseurs à gaz froid. La poussée ajoute, eh bien, des propulseurs à l'arrière pour permettre des lancements de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes. Et Rocket sera le modèle à une seule place pour faire des figures, qui ne serait probablement jamais homologué pour la route même si Tesla parvient à en construire un.

À l'heure actuelle, la Tesla Roadster équipée de gaz froid reste un prototype et rien de plus. Le modèle standard Performance devrait entrer en production, mais toute version qui éjecte des jets d'azote à l'arrière, en dessous ou sur les côtés restera probablement hors du domaine de la praticité, de la possibilité et de la légalité.

Source: Tesla / YouTube