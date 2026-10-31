Propulseurs du Tesla Roadster : 6 heures de recharge pour seulement 5 secondes d'utilisation

Le prochain Roadster de Tesla serait capable de se propulser grâce à une poussée de cinq secondes fournie par son système à gaz froid. Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie chez Tesla, a désormais chiffré le revers de cette prouesse en matière d’immobilisation. Le réservoir d’azote nécessaire à son fonctionnement demande de deux à six heures pour être rempli.

Moravy a détaillé les caractéristiques matérielles de la voiture, ce qui nuance le tableau dressé par Tesla lors de la présentation du Roadster redessiné, le 15 octobre. Le système de propulseurs qui aide littéralement la voiture à bondir au démarrage fonctionne avec du gaz comprimé, dont le réapprovisionnement prend bien plus de temps qu’un plein d’essence ou qu’une recharge de batterie.

Cinq secondes de poussée exigent deux à six heures de recharge

Lars Moravy présente le système de propulseurs à gaz froid du Tesla Roadster Photo : Hagerty

Moravy l’a dit clairement : « Les temps de remplissage actuels sont de l’ordre de deux à six heures. Nous espérons descendre sous la demi-heure ». Une fourchette très large pour une fonction censée offrir une accélération instantanée à la demande.

Le dispositif repose sur un réservoir d’azote de 200 litres, pressurisé jusqu’à environ 690 bar, selon Moravy. Les propulseurs à gaz froid fonctionnent en libérant cet azote comprimé dans une impulsion brève et puissante. Le principe est le même que celui utilisé par les engins spatiaux pour de petites manœuvres de positionnement, mais adapté à l’échelle d’une voiture.

Tesla viserait un temps de remplissage inférieur à 30 minutes, mais cet objectif ne correspond pas encore à la réalité actuelle. L’entreprise n’a pas indiqué quand ce système plus rapide pourrait arriver. Pour l’instant, chaque poussée de cinq secondes serait suivie d’un remplissage pouvant engloutir une grande partie d’une journée de travail.

Un équipement de surpression qui ne sera pas bon marché

Système de propulseurs à gaz froid du Tesla Roadster Photo : Hagerty

Atteindre environ 690 bar n’est pas à la portée d’un compresseur domestique ou d’atelier classique. Les systèmes à azote haute pression courants plafonnent autour de 414 bar, ce qui signifie que remplir complètement le réservoir du Roadster nécessitera probablement un surpresseur dédié. Les systèmes commerciaux capables d’atteindre une telle pression relèvent d’un équipement industriel spécialisé.

Ce coût s’ajoute à celui de la voiture elle-même, ce qui rapproche le pack de propulseurs d’un équipement destiné aux journées circuit plutôt que d’une fonction que chaque acheteur de Roadster utilisera dans son allée. Cela soulève aussi une question pratique à laquelle Tesla n’a pas encore pleinement répondu : les propriétaires ne disposant pas de cet équipement devront tout de même pouvoir remplir le réservoir.

Les informations tarifaires évoquent une réservation de 50 000 dollars pour la version de base Performance et de 250 000 dollars pour la variante Thrust, avec dans chaque cas 5 000 dollars à régler par carte et le solde à verser sous 10 jours. Cet écart reflète l’importance du matériel supplémentaire apporté par le système de propulseurs par rapport à la voiture standard.

Tesla n’a pas confirmé les spécifications finales de production, les prix définitifs ni les dates de livraison. Le calendrier évoqué pointe toujours vers 2028 pour le début de la production. La question de l’infrastructure de remplissage a donc encore le temps d’être réglée avant les premières livraisons aux clients.

Quelles versions du Roadster recevront réellement les propulseurs ?

La gamme annoncée par Tesla se divise en trois configurations, qui ne partagent ni le même matériel ni les mêmes conditions d’utilisation sur route. Performance constitue la version de base : une biplace décrite comme homologuée pour la route et « prête à rouler », sans propulseurs à gaz froid.

Les versions Thrust ajoutent des propulseurs arrière à gaz froid à cette même carrosserie biplace, avec un objectif d’accélération en ligne droite. Les démonstrations de prototypes ont montré des départs très violents et de brefs bonds. Leur homologation routière n’a toutefois pas été clairement confirmée.

Rocket fait figure d’exception. Il s’agit d’une configuration monoplace dotée de propulseurs répartis autour du périmètre de la voiture, présentée comme non approuvée pour un usage sur voie publique et montrée dans des démonstrations très encadrées, proches de cascades.

Des observateurs extérieurs ont relevé plusieurs questions non résolues concernant la sécurité des piétons, la protection des occupants et la manière dont des voitures équipées de propulseurs pourraient même être homologuées pour la route. Tesla n’a pas publié de spécifications finales permettant d’y répondre.

En attendant ces réponses, les propulseurs restent une capacité démontrée sur des prototypes plutôt qu’une fonctionnalité routière certifiée.

Galerie: Tesla Roadster 2028 : la présentation 50 Source: Tesla

Source: Hagerty