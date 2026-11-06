Le Nouveau Tesla Roadster a une interface utilisateur rétro-futuriste élégante

La prochaine génération de la Tesla Roadster est plus proche de la production qu'elle ne l'a été depuis une décennie. Le constructeur automobile a organisé un lancement spectaculaire pour la voiture ce mois-ci, avec un nouveau design et de nombreux gadgets, et il montre maintenant l'interface utilisateur élégante de la voiture.

L'écran de télémétrie de course est rempli d'informations essentielles. Il affiche les températures de la batterie et du moteur, le statut aérodynamique (y compris le ventilateur, qui est réglé sur Max Grip), ainsi que l'équilibre des freins et de l'aéro. Il suit même vos temps au tour.

L'interface a une esthétique rétro élégante, avec beaucoup de rouge sur un fond noir. La courte vidéo montre divers contrôles du véhicule, y compris l'éclairage extérieur, les médias, et des paramètres comme l'activation individuelle des déflecteurs derrière les ailes arrière, qui évacuent l'air à haute pression des roues avant.

Les conducteurs peuvent basculer les évents du capot, abaisser la suspension, et définir des réglages aérodynamiques spécifiques d'un simple toucher. La Roadster animée à côté des réglages change en fonction de la sélection du conducteur.

Mode Propulseur

L'affichage accueille également des informations pour le système de propulsion et de propulseur, avec les statuts des deux en bas de l'écran du mode piste. La vidéo ne montre pas comment les conducteurs activeront le système.

On s'attendrait à un écran spécial lors de l'activation d'une telle fonctionnalité phare. Tesla propose à la vente une version du Roadster avec des propulseurs à gaz froid, qui offre une poussée de cinq secondes et peut prendre jusqu'à six heures pour se recharger.

Nouvelle interface utilisateur du Tesla Roadster Photo par : Tesla

Selon Tesla, le Roadster Thrust peut passer de zéro à 100 km/h en moins de 0,9 seconde. Le Roadster Rocket, réservé sur invitation, peut le faire en 0,59 seconde, Tesla affirmant que la voiture pourrait atteindre une vitesse maximale de 531 km/h. Elle vise 344 km/h pour le modèle de production.

L'Attente Longue

Cela fait presque une décennie depuis que Tesla a dévoilé pour la première fois la prochaine génération du Roadster, et la voiture qu'elle a révélée plus tôt ce mois-ci ne ressemble en rien à l'original. Le nouveau coupé est plus affûté, avec une esthétique rappelant le Cybertruck qui se retrouve également dans le logiciel.

Tesla indique que la production du Roadster commencera l'année prochaine, et si vous connaissez l'entreprise, c'est une date provisoire. On ne sait pas si Tesla commencera à produire le modèle Performance non-propulseur ou le Roadster Thruster.

Source: Tesla