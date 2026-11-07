Les élections américaines ont aussi été perdues par Tesla

Que Elon Musk soit étroitement lié au Parti républicain américain n'est certainement pas un secret, et que sa relation avec le Président Donald Trump soit, malgré des hauts et des bas, encore forte est démontré par la mission qui lui a été confiée pour analyser la sécurité et l'avenir de la guerre. Une de ces amours entre Musk et la Maison-Blanche qui ne finissent pas, faisant de grands détours.

Un lien non sans intérêts économiques : comme beaucoup d'autres géants de la technologie, Musk a également voulu soutenir Trump dans son second mandat, comptant sur un soutien bureaucratique et politique de la part du Président, avec les très discutés centres de données au centre. Maintenant que les élections de mi-mandat ont récompensé (au-delà de toute attente) les Démocrates, une facture salée se présente pour Tesla. Et cela pourrait n'être que le début.

La facture à payer

Tout d'abord les chiffres : au moment où nous écrivons, les actions Tesla perdent 10,77 %, une baisse qui a commencé précisément le 4 novembre, le lendemain des mi-mandat aux États-Unis, suivie d'un effondrement dès le matin du 5. Des cotations non liées au produit en lui-même, mais plus vraisemblablement à la stratégie de Tesla et aux liens très étroits entre Musk et le Parti républicain, pour lequel l'entrepreneur sud-africain aurait dépensé environ 500 millions de dollars lors de la dernière campagne électorale.

Tesla Model 3 Standard (2026) Photo de: Tesla

Des miettes pour l'homme le plus riche du monde, mais suffisantes pour le marquer comme trop proche du GOP (Grand Old Party, nom par lequel est appelé le Parti républicain), largement battu aux élections, perdant même le Texas (où sont situées les entreprises de Musk), solidement entre les mains de la droite depuis 1988.

La transformation qui change les choses

Tesla perd donc en bourse, comme toutes les grandes entreprises technologiques américaines. Ce qui les lie, ce sont les centres de données déjà mentionnés, des entrepôts remplis d'ordinateurs nécessaires pour faire fonctionner les intelligences artificielles (ou superintelligences, pour citer Donald Trump) qui sont au cœur de la société et de l'économie. Et le problème de Tesla réside précisément ici. Il ne s'agit plus d'un constructeur automobile mais d'une entreprise technologique au même titre que Nvidia, Apple, Microsoft, OpenAI, etc.

La nouvelle Tesla Roadster Photos Par de: Tesla Tesla Semi 2026 Photo de: Tesla

Pour Tesla, désormais, les voitures représentent le passé, ou plutôt les voitures telles que nous les connaissons aujourd'hui. Le nouveau Roadster sera le dernier modèle à conduire, puis les volants disparaîtront et ce sera le moment de la conduite autonome. Pour cela, il faut des tonnes de puces et des IA à l'épreuve des erreurs. Ainsi, Musk parie sur Terafab (la puce développée par Tesla en collaboration avec Intel) et xAI (son entreprise dédiée à l'intelligence artificielle), avec l'espoir de surfer sur la vague et de gagner la compétition.

Une vague qui se transforme maintenant en tsunami. Et qui sait si les démocrates envisagent - en discutant avec la Maison-Blanche - de rétablir au moins une partie des plans verts de l'ancien Président Joe Biden, annulés par Trump. Si c'était le cas, peut-être que Tesla pourrait en bénéficier, même si ce n'est que partiellement. La transformation en entreprise technologique (avec la fusion avec SpaceX à l'horizon) éloignerait d'éventuels bénéfices, tout en traînant tous les "si" et les "mais" d'un Capitole qui ne voit plus la technologie comme une panacée à tous les maux.