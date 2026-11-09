Dacia 2027 : toutes les nouveautés à venir

La gamme de Dacia est désormais presque complète, avec l'année 2026 marquée par le lancement de la Striker, une break (légèrement) surélevée. Il manque encore une pièce : la voiture électrique, une citadine électrique et économique qui portera le nom de Hipster.

Un modèle stratégique qui pourrait voir le jour en 2027 dans sa version définitive, après la présentation du concept il y a environ un an. Ce devrait être la seule véritable nouveauté pour Dacia en 2027, prête à accompagner dans les concessions la Striker déjà mentionnée ainsi que la nouvelle Spring.

Dacia Striker

La solution pour ceux qui sont lassés des SUV : la Dacia Striker se présente ainsi, une break pour occuper le segment C (longue de 4,62 mètres) se proposant comme alternative à la Bigster. Les formes sont celles d'une familiale classique, avec un châssis surélevé par rapport aux concurrentes, mais sans exagération. Les intérieurs ne sont pas conçus pour surprendre, comme sur toutes les Dacia, avec instrumentation numérique et écran central, ainsi que des matériaux principalement rigides. À noter la capacité du coffre : 600 litres.

Dacia Striker Photo : Dacia

La gamme de motorisations reprend celle typique de la marque : hybride léger bifuel essence/gpl de 140 CV, hybride complet de 155 CV, ce dernier également en version à traction intégrale. Les prix démarrent à 24 600 euros.

Modèle Dacia Striker Carrosserie Break Moteurs Hybride léger, hybride complet Lancement Début 2027 Prix À partir de 24 600 euros

Dacia Spring 2027

Autre nouveauté déjà aperçue, la nouvelle Dacia Spring réplique la recette de la génération précédente - dimensions réduites et moteurs électriques - tout en adoptant un aspect complètement transformé, incluant (également) beaucoup de plastique noir dans la carrosserie. Le contrôle des coûts est et restera toujours la voie pour Dacia. Longue de 3,85 mètres, elle offre entre 337 et 1 200 litres de coffre, avec un équipement de base très simple qui renonce même à l'écran central.

Dacia Spring 2027 Photo : Motor1.com Deutschland

Elle est animée par un moteur électrique avant de 82 CV, alimenté par une nouvelle batterie LFP de 27,5 kWh, pour une autonomie promise allant jusqu'à 250 km. Les prix démarrent à 17 900 euros.

Modèle Dacia Spring 2027 Carrosserie Citadine Moteurs Électriques Lancement Début 2027 Prix À partir de 17 900 euros

Dacia Hipster

Celle qui pourrait être la seule véritable grande (bien que petite en taille) nouveauté de Dacia pour 2027 : la Hipster. Née comme concept en 2025, elle pourrait devenir réalité l'année prochaine, avec une longueur d'environ 3 mètres, un poids d'environ 770 kg et un moteur électrique. Sera-t-elle une voiture électrique ou un quadricycle lourd ? L'avenir nous le dira.

Dacia Hipster Concept Photo: InsideEVs.de

Si elle devait entrer dans le segment des voitures électriques, elle devrait coûter 15 000 euros, un objectif certainement atteignable pour la marque, sachant que la Spring mentionnée plus haut commence à 17 900 euros.

Modèle Dacia Hipster Carrosserie Citadine Moteurs Électriques Lancement Fin 2027 Prix À partir d'environ 15 000 euros