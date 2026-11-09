Dacia 2027 : toutes les nouveautés à venir
Les Striker et la nouvelle Spring arriveront dans les concessions et la voiture électrique Hipster pourrait faire ses débuts
La gamme de Dacia est désormais presque complète, avec l'année 2026 marquée par le lancement de la Striker, une break (légèrement) surélevée. Il manque encore une pièce : la voiture électrique, une citadine électrique et économique qui portera le nom de Hipster.
Un modèle stratégique qui pourrait voir le jour en 2027 dans sa version définitive, après la présentation du concept il y a environ un an. Ce devrait être la seule véritable nouveauté pour Dacia en 2027, prête à accompagner dans les concessions la Striker déjà mentionnée ainsi que la nouvelle Spring.
Dacia Striker
La solution pour ceux qui sont lassés des SUV : la Dacia Striker se présente ainsi, une break pour occuper le segment C (longue de 4,62 mètres) se proposant comme alternative à la Bigster. Les formes sont celles d'une familiale classique, avec un châssis surélevé par rapport aux concurrentes, mais sans exagération. Les intérieurs ne sont pas conçus pour surprendre, comme sur toutes les Dacia, avec instrumentation numérique et écran central, ainsi que des matériaux principalement rigides. À noter la capacité du coffre : 600 litres.
Dacia Striker
La gamme de motorisations reprend celle typique de la marque : hybride léger bifuel essence/gpl de 140 CV, hybride complet de 155 CV, ce dernier également en version à traction intégrale. Les prix démarrent à 24 600 euros.
|Modèle
|Dacia Striker
|Carrosserie
|Break
|Moteurs
|Hybride léger, hybride complet
|Lancement
|Début 2027
|Prix
|À partir de 24 600 euros
Dacia Spring 2027
Autre nouveauté déjà aperçue, la nouvelle Dacia Spring réplique la recette de la génération précédente - dimensions réduites et moteurs électriques - tout en adoptant un aspect complètement transformé, incluant (également) beaucoup de plastique noir dans la carrosserie. Le contrôle des coûts est et restera toujours la voie pour Dacia. Longue de 3,85 mètres, elle offre entre 337 et 1 200 litres de coffre, avec un équipement de base très simple qui renonce même à l'écran central.
Dacia Spring 2027
Elle est animée par un moteur électrique avant de 82 CV, alimenté par une nouvelle batterie LFP de 27,5 kWh, pour une autonomie promise allant jusqu'à 250 km. Les prix démarrent à 17 900 euros.
|Modèle
|Dacia Spring 2027
|Carrosserie
|Citadine
|Moteurs
|Électriques
|Lancement
|Début 2027
|Prix
|À partir de 17 900 euros
Dacia Hipster
Celle qui pourrait être la seule véritable grande (bien que petite en taille) nouveauté de Dacia pour 2027 : la Hipster. Née comme concept en 2025, elle pourrait devenir réalité l'année prochaine, avec une longueur d'environ 3 mètres, un poids d'environ 770 kg et un moteur électrique. Sera-t-elle une voiture électrique ou un quadricycle lourd ? L'avenir nous le dira.
Dacia Hipster Concept
Si elle devait entrer dans le segment des voitures électriques, elle devrait coûter 15 000 euros, un objectif certainement atteignable pour la marque, sachant que la Spring mentionnée plus haut commence à 17 900 euros.
|Modèle
|Dacia Hipster
|Carrosserie
|Citadine
|Moteurs
|Électriques
|Lancement
|Fin 2027
|Prix
|À partir d'environ 15 000 euros
RECOMMANDÉ POUR VOUS
BMW 2027 : toutes les nouveautés à venir
Cette supercar rare était laissée à l'abandon. Un homme a décidé de la sauver
Audi 2027 : toutes les nouveautés à venir
Les dernières créations Mulliner de Bentley nécessitent 56 heures juste pour la peinture
Alfa Romeo 2027, toutes les nouveautés à venir
Le robot de BYD recharge la voiture tout seul à 1 000 kW
Le 10 décembre, nous connaîtrons l'avenir de Maserati