BMW 2027 : toutes les nouveautés à venir

La révolution de BMW a commencé et se propage de plus en plus dans toute la gamme, transformée ou prête à l'être selon les directives du nouveau langage stylistique Neue Klasse. Tout a commencé avec le iX3 et s'est poursuivi avec l'I3, la Série 3 et le X5. Les faces avant avec double calandre redessinée et surtout les intérieurs avec une disposition à deux niveaux. Sans oublier l'électrique de plus en plus présent et - comme par le passé - non accompagné de lignes dédiées.

À Munich, en effet, ils ont décidé de continuer à proposer des styles très similaires pour masquer des mécaniques différentes. Une philosophie que l'on retrouvera également sur les nouveautés BMW à venir en 2027, voici lesquelles seront concernées.

BMW X1

Après avoir renouvelé le haut du catalogue à Munich, ils se concentreront également sur le segment d'entrée de gamme, en commençant par le nouveau BMW X1. Un restylage important qui concernera tout d'abord la carrosserie, qui adoptera le style Neue Klasse des grandes soeurs, avec une face avant caractérisée par un double calandre développé verticalement. Un changement de look significatif accompagné d'intérieurs également repensés avec l'adoption du Panoramic iDrive, c'est-à-dire le tableau de bord à deux niveaux vu sur les différents iX3, i3, Série 3 et X5.

La gamme de moteurs du nouveau BMW X1 reproduira plus ou moins celle de la génération actuelle, avec des unités électrifiées (mild hybrid ou plug-in) et probablement aussi diesel.

Modèle BMW X1 2027 Carrosserie SUV compact Moteurs Hybride léger, rechargeable, diesel Lancement Mi-2027 Prix À partir d'environ 45 000 euros

BMW X2

Le SUV coupé compact allemand recevra également un restylage, qui maintiendra les proportions de l'actuelle BMW X2 avec l'habituel intervention au niveau (surtout) de la face avant pour s'uniformiser au style du reste de la gamme. Un travail important de modification des intérieurs, avec le grand écran en position surélevée accompagné de celui central.

BMW X2 M35i 2024

Comme le X1, le BMW X2 2027 devrait conserver la même offre de motorisations, comprenant encore une fois le diesel, dont on ignore s'il sera uniquement en version mild hybrid.

Modèle BMW X2 2027 Carrosserie SUV coupé compact Moteurs Hybride léger, diesel Lancement Mi-2027 Prix n.d.

BMW iX4

Débutée en octobre 2026, la nouvelle BMW iX4 arrivera en concession début 2027 et, comme le suggère le "i" au début du nom, elle est disponible uniquement en version électrique. La face avant est la même que celle de la "soeur" iX3 tandis que l'arrière conserve le profil classique de coupé, avec un aileron dans lequel est intégrée la troisième lumière de stop. L'habitacle reprend celui de l'iX3, avec un écran tactile de 17,9 pouces en forme de parallélogramme et l'affichage Panoramic Vision à la base du pare-brise.

BMW iX4 M60 xDrive (2027) Photo : BMW

Au début, la BMW iX4 arrivera sur le marché avec les mêmes motorisations que l'iX3 : 374 et 469 ch avec transmission intégrale et batteries respectivement de 82,6 et 108,7 kWh, cette dernière étant créditée d'une autonomie maximale de 828 km. Au sommet de la gamme se trouve la M60 xDrive de 612 ch et 3,9" pour le 0-100.

Modèle BMW iX4 Carrosserie SUV coupé de taille moyenne Moteurs Électriques Lancement Début 2027 Prix n.d.

BMW Série 3 Touring

Ou plutôt BMW i3 Touring, première fois pour un break électrique chez le constructeur allemand. Anticipée par un teaser lors de la présentation de la berline, elle reprendra clairement la face avant, ajoutant le profil classique de break à l'arrière, seule véritable nouveauté pour un modèle qui sera en fait une réédition de l'i3 à 3 volumes. Il y aura naturellement plus d'espace dans le coffre.

BMW i3 Touring (2027), le rendu de Motor1.com Photo : Motor1.com

Côté motorisation, nous devrions retrouver les mêmes solutions que la berline.

Modèle BMW i3 Touring Carrosserie Break de taille moyenne Moteurs Électriques Lancement Mi-2027 Prix n.d.

BMW M3 EV

Autre première pour la marque de Munich : un modèle siglé M sans moteur thermique. À la BMW M3 EV l'honneur d'inaugurer une nouvelle ère. Et attention tout d'abord au nom : elle ne s'appellera pas iM3 mais simplement M3, une signature à laquelle tout le monde ajoutera probablement le suffixe "électrique", pour la distinguer de la version essence attendue en 2028. Le style reprendra (à l'exception de la disparition des divers excès) celui du concept présenté en juin, avec les lignes Neue Klasse modifiées en version sportive.

BMW M Concept Neue Klasse (2026) Photo : BMW

La transmission sera intégrale avec 4 moteurs, un par roue, gérés par le M Dynamic Performance Control, un système destiné à garantir des performances jamais atteintes auparavant par une BMW M, avec le logiciel de contrôle central BMW M Dynamic Performance Control dans l'ordinateur haute performance "Heart of Joy". La puissance ? On parle de toucher les 1 000 ch.

Modèle BMW M3 électrique Carrosserie Berline moyenne Moteurs Électriques Lancement Mi-2027 Prix n.d.

BMW Série 5

La BMW Série 5 2027 arrivera vers la seconde moitié de l'année, présentant naturellement un aspect modifié qui - selon les diverses photos espion - devrait avoir le double calandre développé horizontalement, comme sur la Série 3. Elle reprendra de toutes les BMW les plus récentes le style de la planche de bord.

BMW M5 restyling (2027), le rendu de Motor1.com Photo : Motor1.com

Chapitre moteurs : toutes les unités actuelles devraient être confirmées : mild hybrid essence et diesel et plug-in essence.

Modèle BMW Série 5 2027 Carrosserie Berline moyenne Moteurs Hybride léger, rechargeable Lancement Fin 2027 Prix n.d.

BMW X7

Après la Série 7, le vaisseau amiral à roues hautes BMW X7 se renouvellera également et, tout comme la berline, il pourrait ne pas s'inscrire dans le courant stylistique Neue Klasse, conservant le maxi double calandre (avec profil illuminé) des groupes optiques avant fins et cet aspect imposant qui caractérise la génération actuelle. Et devinez ? Les intérieurs adopteront l'instrumentation à deux niveaux qui trouvera sa place dans toutes les nouvelles BMW.

BMW X7 (2027), le rendu de Motor1.com Photo : Motor1.com

Les motorisations devraient être les mêmes que celles de la Série 7 : 6 cylindres en ligne essence de 400 ch, hybrides plug-in de 489 ch et 612 ch et diesel de 313 ch.

Modèle BMW X7 2027 Carrosserie Grand SUV Moteurs hybride léger, rechargeable Lancement Mi-2027 Prix n.d.