Les voitures électriques de BMW contribuent à maintenir ses moteurs V8 en vie

L'adoption des batteries par BMW peut sembler sacrilège pour une marque bâtie sur des voitures à combustion amusantes à conduire. Mais ces véhicules électriques pourraient en réalité être essentiels pour maintenir le moteur V8 encore plus longtemps.

En Australie, les véhicules électriques représentaient près de 20% des ventes de BMW en 2025. Les dernières normes d'émissions du pays mesurent la moyenne des émissions de CO2 d'une flotte, donc plus BMW vend de VE, plus elle peut vendre de V8 haute performance également.

Les fortes ventes de VE du constructeur signifient qu'il n'a pas à retirer des modèles populaires de sa gamme. Vikram Pawah, le directeur de BMW Group Australia, a déclaré dans une interview récente à CarSales :

'Nous pouvons absolument créer cet équilibre [de groupes motopropulseurs] en tant qu'organisation, et c'est ce que nous avons l'intention de maintenir.'

2027 BMW i3 Photo par : BMW

BMW embrasse le Choix

BMW a adopté sa philosophie "Power of Choice" introduite il y a près d'une décennie, qui a dicté sa direction depuis. Elle repose sur une plateforme partagée, une fabrication flexible et une neutralité technologique, ce qui signifie que la marque investit dans une gamme de types de groupes motopropulseurs.

BMW continue d'offrir des véhicules à essence, diesel, hybrides rechargeables et entièrement électriques, offrant aux clients plus de choix de groupes motopropulseurs tout en permettant à la marque de s'adapter à la demande changeante des consommateurs et aux réglementations gouvernementales.

Le constructeur automobile allemand continue même d'investir dans l'hydrogène. En septembre dernier, BMW effectuait un programme complet de validation en conditions réelles sur l'iX5 Hydrogen.

La Combustion Vit

Au cours des dernières années, de nombreux constructeurs automobiles ont engagé des ressources supplémentaires non seulement pour produire des moteurs à combustion, mais aussi des V8. En 2025, General Motors a annoncé un investissement massif pour maintenir le moteur huit cylindres en vie, que le constructeur produit déjà.

Plus tôt cette année, le directeur technique de BMW, Joachim Post, a révélé que la marque avait conçu ses moteurs à combustion de nouvelle génération pour répondre aux futures réglementations sur les émissions. Le constructeur a l'intention de produire des moteurs six cylindres en ligne, V8 et V12 bien dans la prochaine décennie.