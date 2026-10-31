La BMW M3 dédiée à Alex Zanardi

BMW France a réalisé une BMW M3 "Hommage à Alex Zanardi", un exemplaire unique construit sur la base de l'actuelle M3. La berline célèbre ce qui aurait été le 60e anniversaire du pilote de Bologne, disparu le 23 octobre, et est née de la collaboration avec le studio de design BorromeoDeSilva, à l'occasion des 40 ans de la première M3.

Zanardi a été pilote officiel de BMW Motorsport et Ambassadeur de la marque pendant plus de vingt ans. Il s'est éteint le 1er mai 2026, après une seconde carrière sportive née suite à l'amputation de ses deux jambes, conséquence d'un accident au Lausitzring le 15 septembre 2001.

Entre hommages et souvenirs

BorromeoDeSilva a signé une livrée qui réinterprète de manière contemporaine les couleurs historiques BMW M, rappelant les voitures de compétition de la marque depuis ses débuts. L'élément distinctif du graphisme est l'ananas, porte-bonheur historique de Zanardi, réinterprété à travers le langage stylistique M comme symbole de son esprit positif.

L'habitacle porte également les marques de l'hommage. Les sièges en Alcantara anthracite possèdent un revêtement central perforé au laser, laissant apparaître un fond iridescent avec un dégradé du bleu au rouge. Les bandes en Alcantara dessinent un motif transversal s'étendant aux panneaux de porte, l'ensemble rappelant la BMW M3 E30 Sport Evolution : un hommage direct à l'histoire du sport automobile de la marque. À la réalisation ont contribué Alcantara et Befuel, partenaires ayant transformé le projet créatif en une voiture réelle.

BMW M3 Tribute to Alex Zanardi Photos Par de: BMW BMW M3 Tribute to Alex Zanardi Photo de: BMW

À l'occasion de l'événement, un panneau commémoratif permanent a également été dévoilé au siège de BMW France, la Maison de BMW France, décrivant Zanardi comme "le plus grand modèle que nous ayons jamais eu". Un athlète et champion dont le lien avec BMW se poursuit à travers son fils Niccolò, Ambassadeur de SpecialMente et instructeur dans la BMW Driving Experience de Siegfried Stohr, engagé notamment dans les cours pour personnes handicapées avec la BMW M2 dotée de commandes spéciales.