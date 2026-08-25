La BMW M2 pourrait devenir encore plus spéciale

La gamme de la BMW M2 pourrait bientôt s'enrichir d'une nouvelle version spéciale. Après l'arrivée de la M2 CS et de la plus récente M2 à transmission intégrale, le coupé bavarois pourrait en effet recevoir une autre variante avant la fin de sa production, prévue pour 2029.

L'information doit toutefois être prise avec prudence : BMW n'a pas officiellement confirmé le projet. C'est Ynguldyn, membre du forum BimmerPost connu pour avoir déjà anticipé certaines informations sur les plans produit du constructeur bavarois, qui aurait évoqué ce nouveau modèle.

Une M2 encore plus radicale ?

La base de départ serait déjà particulièrement prometteuse. La M2 CS a doté le coupé du moteur six cylindres en ligne des M3 et M4 Competition, avec 530 ch et 650 Nm.

Si BMW voulait aller encore plus loin, l'une des possibilités serait une M2 CSL. Ce sigle, historiquement associé aux BMW les plus extrêmes, pourrait désigner une version misant surtout sur la réduction du poids, grâce à un recours plus important à la fibre de carbone, à des composants allégés et à un équipement moins orienté vers le confort.

Nouveau M Performance Track Kit pour BMW M2 CS Photo : BMW

Une éventuelle CSL pourrait également recevoir une hausse de puissance supplémentaire, même si aucun élément concret ne permet aujourd'hui de le confirmer. Dans ce scénario, la M2 deviendrait une sorte de laboratoire visant à pousser à l'extrême le concept de coupé compact hautes performances.

Une autre hypothèse concerne la transmission intégrale xDrive. BMW a déjà introduit une M2 à transmission intégrale, développant ainsi le matériel nécessaire pour transmettre la puissance aux deux essieux.

La M2 xDrive "standard" développe 480 ch et 600 Nm, tandis qu'une éventuelle CS xDrive pourrait afficher des valeurs encore plus élevées.

L'hypothèse séduisante de la boîte manuelle

Reste une troisième possibilité : une version encore plus spéciale pourrait se concentrer non pas tant sur les performances pures que sur l'implication du conducteur.

La BMW M2 CS vue en vrai Photo : Motor1.com

BMW pourrait en effet suivre la voie empruntée avec d'autres versions CS et proposer une M2 spéciale avec une boîte manuelle à six rapports. Une telle option serait particulièrement intéressante, car elle permettrait d'associer les 530 ch à une transmission pensée pour ceux qui considèrent le plaisir de conduite comme plus important que les dixièmes gagnés sur le 0 à 100 km/h.

Dans tous les cas, ce dernier chapitre de la M2 devrait être présenté entre 2027 et 2028. En juillet 2029, l'actuelle génération devrait en effet tirer sa révérence.

Galerie: BMW M2 CS (2025)