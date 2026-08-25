Volvo veut que ses hybrides rechargeables se conduisent comme des électriques

Volvo a fortement accéléré sur l’électrification ces dernières années, avec des modèles comme les EX30, EX60 et EX90. Mais alors que la demande en voitures électriques ralentit, notamment aux États-Unis, le constructeur suédois remet davantage l’accent sur les hybrides rechargeables. Cette fois, il veut leur offrir une autonomie électrique suffisante pour que leurs propriétaires puissent réellement les utiliser comme des véhicules électriques.

Interrogée par Autocar, Nicole Melillo Shaw, directrice de Volvo au Royaume-Uni, a expliqué que la marque considère toujours les hybrides rechargeables comme une « étape intermédiaire » pour les clients qui ne sont pas encore prêts à passer à un véhicule 100 % électrique. Mais elle estime aussi que les PHEV doivent disposer d’une autonomie électrique suffisante pour être utilisés comme prévu, et non simplement comme des voitures essence.

« Par le passé, lorsque les autonomies en mode rechargeable étaient très faibles, les conducteurs les rechargeaient rarement. Volvo a beaucoup investi pour s’assurer que nos hybrides offrent une grande autonomie, afin que les clients puissent les utiliser comme prévu. »

C’est pourquoi Volvo lance une nouvelle génération d’hybrides rechargeables offrant une meilleure autonomie. Plutôt que de les équiper de batteries relativement petites, capables de parcourir seulement quelques dizaines de kilomètres en électrique, la marque vise des batteries plus importantes et des autonomies nettement supérieures en mode 100 % électrique.

On en a déjà eu un aperçu avec le nouveau XC70, le premier hybride rechargeable à prolongateur d’autonomie de Volvo. Il peut parcourir jusqu’à 200 km en mode électrique selon le cycle d’homologation chinois CLTC.

Volvo XC60 Photo : Volvo

Volvo veut toujours passer à l’électrique

Malgré l’importance accordée aux hybrides rechargeables, Volvo ne renonce pas aux véhicules électriques. Nicole Melillo Shaw a rappelé que l’entreprise reste engagée dans l’électrification et qu’elle est prête pour un avenir dans lequel les clients basculeraient beaucoup plus rapidement vers les voitures électriques.

« Si tout le monde décidait de conduire une voiture électrique demain, nous sommes organisés pour accompagner cette transition. »

Le problème, c’est que les clients n’effectuent pas cette transition aussi vite que Volvo et d’autres constructeurs l’avaient anticipé. Cela oblige les industriels à revoir le rythme auquel ils peuvent s’éloigner des moteurs thermiques, tout en continuant à proposer ce que les acheteurs attendent.

Pour Volvo, les hybrides rechargeables à grande autonomie pourraient aider à combler cet écart. Les acheteurs peuvent rouler à l’électricité sur la plupart de leurs trajets, tout en conservant un moteur essence pour les longs déplacements. Et si ces clients finissent par se familiariser avec la conduite électrique, Volvo espère qu’ils seront plus enclins à franchir le pas vers un modèle entièrement électrique.

Source: Volvo

Source: Autocar