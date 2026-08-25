Toyota Corolla 60th Anniversary : une série spéciale pour son anniversaire

La Toyota Corolla fêtera en 2026 ses 60 ans de production. Avec plus de 57 millions d’exemplaires vendus dans le monde depuis son lancement en 1966, la lignée est considérée comme la voiture la plus vendue de l’histoire. Pour marquer cet anniversaire, le constructeur lance une série spéciale destinée aux carrosseries proposées en Europe : la berline compacte Hatchback et le break Touring Sports.

Aujourd’hui, la Toyota Corolla est produite sur douze sites dans le monde et commercialisée dans 150 pays et régions. Pour l’Europe, la production de cette douzième génération — dont l’assemblage européen a débuté en Turquie en 1994 — a été complétée en 1998 par le site de fabrication britannique.

Une série spéciale 60th Anniversary

Les modèles anniversaire de la Corolla portent l’appellation "60th Anniversary" et se distinguent par des éléments d’équipement et de design spécifiques. Parmi eux figure la teinte exclusive "New Boreal Blue", associée à un toit noir contrastant et à des montants A, B et C également assombris. Deux autres peintures métallisées sont proposées : "Platinum White Pearl" et "Ash Grey".

Ces séries spéciales reposent sur de nouvelles jantes alliage de 17 pouces à dix branches, combinant surfaces mates et finitions diamantées brillantes, avec des écrous de roue noirs chromés. Des touches gris argent mat apparaissent sur la partie inférieure du bouclier avant, les bas de caisse, le hayon et les portes arrière. À bord, on retrouve des seuils de porte spécifiques avec logo ainsi que des tapis de sol textiles noirs agrémentés d’inserts argentés.

Toyota Corolla 60e anniversaire (2026) Photo : Toyota

Deux motorisations hybrides au catalogue

Sous le capot, la Corolla 60th Anniversary reçoit les motorisations hybrides de cinquième génération. La berline compacte comme le break Touring Sports sont proposés avec deux variantes : un hybride 1,8 litre développant 140 ch (103 kW) de puissance cumulée, et un hybride 2,0 litres de 180 ch (132 kW).

L’équipement de série comprend une instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces et le système d’infodivertissement "Toyota Smart Connect" avec écran tactile de 10,5 pouces, incluant la navigation connectée basée sur le cloud. Côté sécurité, la dotation intègre le bouquet d’aides à la conduite "Toyota T-Mate", ou "Toyota Safety Sense".

Celui-ci comprend notamment un système de pré-collision avec assistance aux intersections, un régulateur de vitesse adaptatif, une aide au maintien et au suivi de voie, une assistance à la direction en cas d’urgence ainsi qu’une reconnaissance des panneaux de signalisation. Les mises à jour du système sont effectuées à distance, via des mises à jour Over-the-Air.

La série anniversaire pourra être commandée à partir de septembre, avec de premières livraisons prévues à partir de novembre 2026.