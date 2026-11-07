Audi 2027 : toutes les nouveautés à venir

L'année 2026 d'Audi a été marquée par des lancements importants, parmi lesquels la nouvelle Q7, l'A2 e-tron, la Q9 et la Nuvolari. Des modèles différents qui arriveront dans les concessions en 2027, accompagnant d'autres nouveautés attendues au cours de l'année 2027. Il y aura bien sûr des SUV, mais à Ingolstadt, d'autres types de carrosserie sont également prévus.

En premier lieu, la nouvelle Audi RS6, qui devrait atteindre une puissance jamais atteinte auparavant, tout comme la nouvelle TT. Pour un aperçu complet, voici toutes les Audi à venir en 2027.

Audi RS6 2027

Déjà aperçue dans plusieurs vidéos espions, la nouvelle Audi RS6 arrivera au cours de l'année 2027, avec le classique traitement esthétique réservé aux versions les plus puissantes des 4 Anneaux : plus agressive mais sans excès, avec des prises d'air agrandies, des appendices aérodynamiques dédiés et les incontournables inserts en fibre de carbone. Ce qui compte cependant sur un tel modèle, c'est la puissance. Les 630 CV de l'actuelle Performance seront certainement dépassés, tout comme les 639 de la petite sœur RS5. Mais comment ?

Audi RS 6 (2027), le rendu de Motor1.com Photo de: Motor1.com

Nous ne savons pas encore si le V8 actuel sera conservé sous le capot ou si un V6 le remplacera. Une chose est certaine, un groupe motopropulseur hybride rechargeable sera présent, pour donner un coup de pouce supplémentaire tout en réduisant les émissions et la consommation. Dernier détail qui n'en est pas un : la nouvelle Audi RS6 sera disponible en version berline et break.

Modèle Audi RS6 2027 Carrosserie Berline et break Moteur Hybride rechargeable Arrivée Mi-2027 Prix n.d.

Audi RS Q5

L'Audi Q5 est sur le marché depuis presque 20 ans, mais ce n'est qu'en 2027 qu'elle sera disponible pour la première fois en version RS. 2027 sera le bon moment, comme le montrent plusieurs vidéos espions, qui présentent le SUV moyen allemand circulant en Europe. Les camouflages font leur travail, mais les ailes élargies et surtout les gros échappements ovales se distinguent.

Une carrosserie dûment modifiée et sous le capot le même groupe motopropulseur hybride rechargeable de l'Audi RS5 : V6 turbo essence de 510 CV et un moteur électrique de 177 CV (130 kW) intégré dans la transmission, pour un total de 639 CV et 825 Nm de couple.

Modèle Audi RS Q6 Carrosserie SUV moyen Moteur Hybride rechargeable Arrivée Début 2027 Prix n.d.

Audi TT

Une nouvelle Audi TT est en discussion depuis 2025, lorsque la marque a présenté la Concept C, un manifeste stylistique pour tous les futurs modèles. 2027 devrait être l'année où elle verra le jour, trois ans après le départ de la troisième et dernière (pour l'instant) génération. Le concept devrait reprendre pratiquement tous les aspects stylistiques, à l'exception des modifications dues à l'utilisation de la nouvelle plateforme, partagée avec les nouvelles Porsche 718 Cayman et Boxster.

Audi TT (2027), le rendu de Motor1.com Photo de: Motor1.com

En effet, la nouvelle Audi TT sera 100% électrique et, selon un document signé par Porsche, les batteries seront installées derrière les sièges, pour offrir un équilibre de poids et des sensations de conduite rappelant une voiture à essence avec un moteur central arrière.

Modèle Audi TT 2027 Carrosserie Coupé Moteur Électrique Arrivée Fin 2027 Prix n.d.

Audi A2 e-tron

Présentée en septembre, la nouvelle Audi A2, enrichie du suffixe e-tron qui révèle sa nature 100% électrique, se prépare à arriver dans les concessions début 2027, avec les premières livraisons. Un modèle qui reprend les lignes de l'infortunée A2 du début des années 2000, misant beaucoup sur une aérodynamique raffinée pour atteindre un cx record pour la catégorie et une consommation de 12,8 kWh/100 km en cycle WLTP, ce qui en fait l'Audi de série la plus efficace de tous les temps.

Audi A2 e-tron (2026) Photo de: Audi

L'intérieur est similaire à celui des autres Audi, avec un panneau incurvé réunissant instrumentation numérique et infotainment. Basée sur la plateforme MEB, elle est équipée de moteurs avec des puissances comprises entre 170 et 326 CV, avec une autonomie maximale de 646 km.

Modèle Audi A2 e-tron Carrosserie Crossover compact Moteur Électrique Arrivée Début 2027 Prix À partir de 38.350 euros

Audi Q9

La plus grande Audi jamais conçue s'appelle Q9 et est un SUV 7 places mesurant 5,31 mètres de long. Des dimensions qui en font le vaisseau amiral d'Ingolstadt, avec un châssis (très) surélevé et des proportions imposantes. L'habitacle est un triomphe d'espace et de technologie : 7 places réparties sur trois rangées, toutes avec des réglages électriques, ou 6 places avec 2 sièges individuels dans la deuxième rangée. Pour accéder aux sièges de la troisième rangée, un système électrique incline automatiquement les sièges sans avoir à retirer d'éventuels sièges Isofix.

Audi Q9 Photo de: Audi

Attendue dans les concessions début 2027, l'Audi Q9 sera disponible avec moteurs diesel V6 associés à la technologie MHEV Plus, avec des puissances de 245 CV et 299 CV. Les prix débutent à partir de 116.900 euros.

Modèle Audi Q7 Carrosserie SUV grand Moteur Diesel mild hybrid Arrivée Début 2027 Prix À partir de 116.900 euros

Audi Nuvolari

La R8 est à la retraite depuis longtemps déjà, et à Ingolstadt, un vide subsistait dans la catégorie "supercar". Pour le combler, voici l'Audi Nuvolari, tout simplement la voiture de série la plus puissante jamais produite par la marque allemande. Ce n'est pas une héritière directe de la R8, non seulement parce qu'il n'y en aura que 499, vendues à 600.000 euros chacune (livraisons à partir du printemps), mais aussi parce que la mécanique et les aspirations sont totalement différentes.

Audi Nuvolari Photo par : Audi

Il suffit de penser que la Nuvolari atteint les 1.001 CV et est équipée de 4 moteurs : un V8 biturbo et 3 électriques, permettant de passer de 0 à 100 km/h en 2,6". Elle est en fait une évolution de la Lamborghini Temerario, avec plus de chevaux (à Sant'Agata, on s'arrête à 920) et un design dérivé de la Concept C. Hypercar avec un accent allemand et une touche bolognaise, représentant le nec plus ultra pour Ingolstadt.

Modèle Audi Nuvolari Carrosserie Coupé Moteur Hybride rechargeable Arrivée Mi-2027 Prix À partir de 600.000 euros