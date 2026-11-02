Une Audi Quattro moderne avec un V8 à 10 000 tr/min

Une entreprise appelée Audacious Automotive redonne vie à l'Audi Quattro, en quelque sorte. Le constructeur automobile basé au Royaume-Uni combine le style élégant de l'Ur-Quattro original avec le V8 4,2 litres de la RS4 pour créer l'Audacious IV.

La Quattro originale a contribué à établir la réputation de la marque en matière de transmission intégrale et est devenue une véritable icône. L'Audacious IV est construite à partir d'une RS4 et d'une voiture donneuse Ur-Quattro, mais le résultat est une œuvre d'art époustouflante qui allie un style classique à une option moteur V8 très performant.

Des Fondations Connues

Photo par : Audacious Automotive

Bien que l'Audacious IV n'ait qu'un seul moteur, le V8 4,2 litres, il existe deux réglages disponibles. La puissance standard du V8 est de 592 chevaux. L'autre réglage utilise un compresseur TSS pour augmenter la puissance à 740 ch.

L'Audi RS4 de la génération B7 constitue la base de toute la construction. L'Audacious IV conserve la géométrie du châssis, la suspension, les freins, l'électronique et la boîte manuelle à six vitesses du modèle. Audacious améliore la boîte de vitesses et le système de transmission intégrale pour gérer la puissance supplémentaire.

Audacious développe un troisième choix de groupe motopropulseur : une version du V8 avec un régime cible de 10 000 tr/min. Le constructeur n'a pas précisé la puissance mais a indiqué que le moteur privilégiera la réactivité de l'accélérateur et les performances à haut régime. L'entreprise l'offrira avec ou sans le compresseur, offrant ainsi quatre choix de groupes motopropulseurs distincts pour la IV.

Moteur V8 4,2 litres d'Audacious IV Photo par : Audacious Automotive

Le V8 4,2 litres subira des modifications substantielles, mais Audacious n'a pas spécifié les améliorations. L'entreprise affirme que l'Audi convertie peut atteindre 97 km/h en 3,4 secondes et atteindre une vitesse maximale de 320 km/h.

À l'intérieur, l'Audacious IV propose un habitacle d'inspiration rétro, avec plusieurs composants de la RS4 clairement visibles, comme le volant et les cadrans des instruments. Les acheteurs peuvent personnaliser l'intérieur.

Quel Est le Prix ?

Audacious indique qu'elle construira seulement 50 exemplaires de la IV. Quarante auront une finition en fibre de carbone complète, tandis que les dix autres auront une finition métallique. Le prix débute à 350 000 £ (soit environ 418 460 € au taux de change actuel), et le processus de construction prend environ trois ans de la commande à la livraison.

Vous devrez fournir les deux véhicules donneurs, ce qui représente un investissement considérable, mais la combinaison d'un style de voiture de rallye classique avec l'ingénierie moderne de la RS4 et un V8 fait de ce restomod une pièce unique.