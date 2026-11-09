Les dernières créations Mulliner de Bentley nécessitent 56 heures juste pour la peinture

Bentley a construit 12 Continental GT pour faire un point sur la peinture. La Olympia Collection par Mulliner marque les 100 ans depuis que la Bentley 6 ½ Litre a été présentée en tant que voiture complète à carrosserie sur mesure au Salon de l'auto Olympia de 1926, le modèle six cylindres dont le moteur a ensuite propulsé la Speed Six qui a remporté Le Mans en 1929 et 1930.

Chacune des 12 voitures numérotées part d'une Continental GT et passe par la division de carrosserie sur mesure de Mulliner. Une seule application de peinture nécessite plus de deux jours ouvrables complets. La collection s'appuie fortement sur la patine, le cuir et les détails d'époque plutôt que sur tout changement sous le capot.

12 Continental GT rendent hommage à la 6 ½ Litre

Bentley Continental GT Olympia Collection By Mulliner Photo par : Bentley

La première voiture de W.O. Bentley, la 3 Litre, a été lancée en 1921. Sa réponse à une carrosserie plus lourde sur ce châssis a été la 6 ½ Litre plus grande, présentée comme un châssis nu à Olympia en 1925 et présentée comme une voiture complète un an plus tard. La Olympia Collection lie son nom directement à ce moment-là un siècle plus tard.

La 6 ½ Litre originale a prouvé sa valeur à Brooklands avant que son moteur ne soit combiné à un châssis plus axé sur la performance pour le modèle Speed Six séparé. La Olympia Collection évoque cette histoire dans ses détails tout en gardant les changements centrés sur l'artisanat et la peinture.

"La quête intransigeante de l'excellence incarnée par le trajet spirituel de W.O. de Lyon à Dieppe se retrouve encore aujourd'hui dans l'usine de rêve de Crewe," a déclaré Bentley dans un communiqué accompagnant la révélation.

Bentley a déjà utilisé ce type de rappel historique. Les commandes précédentes de Mulliner ont marqué 80 ans à Crewe et ont rendu hommage avec une Continental GT Barnato Green unique, chacune construite autour d'une seule couleur et d'une date anniversaire spécifique.

La peinture Ombré de Mulliner nécessite 56 heures pour être terminée

Le détail principal est la finition Ombré par Mulliner, un dégradé qui passe du vert Verdant à l'avant de la voiture à l'émeraude Midnight vers l'arrière. Selon Bentley, des techniciens en peinture qualifiés ont besoin de 56 heures pour la réaliser sur chaque voiture.

C'est bien au-delà de ce qu'exige une couleur standard. Mélanger deux verts distincts sur chaque panneau de carrosserie sans couture visible nécessite des passages répétés et des corrections manuelles.

Bentley n'a pas détaillé comment ce temps se divise entre le masquage, la superposition et le polissage.

À l'intérieur, l'habitacle associe le cuir Coach Green et Cumbrian Green dans une répartition sur mesure, sur fond de finition patinée héritée censée sembler usée. Le placage de noyer à pores ouverts teinté en noir, les commandes moletées en diamant et les accents dorés Champagne complètent le pack de finition.

Chaque voiture est livrée avec une housse de voiture assortie, un livre commémoratif, une boîte de remise et une montre Brooklands numérotée individuellement, dont le bracelet est coupé dans le même cuir Coach Green utilisé à l'intérieur de l'habitacle. Bentley n'a révélé aucun changement de moteur, de chiffres de performance, de prix ou de régions de prix pour la collection, et la présente comme une édition spéciale construite autour de la finition et des matériaux.

Source: Bentley