Une hausse de 68 % en un an le mois dernier pour les exportations automobiles chinoises

L'industrie automobile chinoise regarde de plus en plus au-delà de ses frontières. Selon la China Passenger Car Association (CPCA), les exportations de voitures particulières ont progressé de 68,2 % en octobre, à 932 000 unités. Le rythme reste soutenu, même s'il ralentit par rapport à septembre (+73,2 %, à 923 000 véhicules).

Cette envolée intervient dans un contexte moins favorable sur le marché domestique. Les ventes de voitures particulières en Chine ont reculé de 27,3 % en octobre, à 1,65 million d'unités. Il s'agit du douzième mois consécutif de baisse. Le repli est légèrement moins prononcé qu'en septembre (-28,1 %), mais confirme les difficultés d'un marché confronté à une concurrence intense et à une guerre des prix.

Les marques chinoises cherchent des relais à l'étranger

Pour les constructeurs locaux, les marchés internationaux représentent désormais un débouché essentiel. Les groupes cherchent à développer leurs marques et leurs réseaux hors de Chine pour réduire leur dépendance au marché domestique.

Le Moyen-Orient pourrait devenir un moteur important de la croissance des exportations en 2027, selon Cui Dongshu, secrétaire général de la CPCA. À plus long terme, les constructeurs sont aussi incités à produire davantage sur leurs marchés de destination.

Xpeng L03 (2026) Photo: Xpeng

Les performances restent contrastées. Leapmotor, Xpeng et Xiaomi ont toutes trois enregistré en octobre leur meilleur niveau de ventes mensuelles mondiales. À l'inverse, les livraisons de plusieurs marques liées à l'écosystème automobile de Huawei, ainsi que celles de Li Auto et Nio, ont reculé. BYD voit également sa croissance mondiale ralentir.

Une pression supplémentaire pour l'industrie européenne

Les marques chinoises disposent d'une offre électrique compétitive, mais leur progression ne repose pas uniquement sur cette motorisation : hybrides et modèles thermiques participent aussi à leur expansion internationale.

Pour les industriels européens, le risque est double : affronter une concurrence plus agressive sur leur propre marché et voir les constructeurs chinois s'implanter dans d'autres régions. Les 932 000 voitures exportées en octobre ne sont pas toutes destinées à l'Europe. Ce chiffre donne néanmoins une indication claire de la capacité croissante de l'industrie chinoise à écouler sa production à l'échelle mondiale.