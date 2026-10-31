La Porsche 964 de STOCCARDA regorge de carbone et de détails de course

Une nouvelle marque entre dans le monde des restomod dédiés à Porsche. Elle s'appelle STOCCARDA et c'est une marque tout juste créée. La voiture de lancement part d'une base solide, la Porsche 964 de 1992, et s'inspire de la 911 ST Heritage. La ligne ne copie pas l'histoire de Zuffenhausen, mais la réinterprète avec une approche que la marque qualifie de respectueuse et précise.

Mécanique révisée et mise à jour

La voiture est démontée, travaillée et reconstruite à partir de zéro. Chaque composant mécanique passe d'abord par un atelier officiel Porsche pour être restauré, puis est réglé avec des composants modernes.

Porsche 964 STOCCARDA Restomod Photo de : Stoccarda Restomod

Le résultat est un moteur atmosphérique de 3,6 litres développant 250 CV, associé à des suspensions Öhlins réglables sur trois voies et à un système de freinage complet Brembo. Une combinaison qui s'adresse à une utilisation dynamique, dans la lignée des préparations widebody sur base 911 évoquées auparavant sur ces pages.

Carbone et détails évoquant le passé

Ce qui distingue STOCCARDA de nombreux projets similaires est le travail sur les matériaux. La fibre de carbone parcourt toute la voiture, des pare-chocs aux bas de caisse, jusqu'au tableau de bord et à la tablette arrière, pour contenir le poids tout en soignant la finition.

Porsche 964 STOCCARDA Restomod, vue arrière Photo de : Stoccarda Restomod

Les ailes élargies et les lignes sculptées de la carrosserie évoquent l'histoire sportive de Porsche. Le bouchon du réservoir est inspiré de la 959, tandis que les jantes Fuchs sont en finition blanche CeRAMIC et jouent avec les codes historiques de la marque allemande.

À l'intérieur, le cuir couleur cognac et le tissu à fines rayures contrastent avec les sièges Sparco SPX en carbone. L'agencement reste celui d'une GT sportive, avec des références classiques qui s'entrelacent avec des éléments plus contemporains.

Porsche 964 STOCCARDA Restomod, intérieur Photo de : Stoccarda Restomod

La place de STOCCARDA parmi les restomod

La marque insiste sur la différence par rapport à une simple restauration. La 964 reconstruite à partir de zéro se présente comme une réinterprétation personnelle du passé de Porsche, et non comme une conservation fidèle pièce par pièce.

Ce choix rapproche STOCCARDA d'autres tentatives italiennes de réinterpréter des voitures historiques, comme la Totem GT Super n. 32 Litorale Brado, un exemplaire unique déjà livré à son propriétaire lors de la Monterey Car Week 2026. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'idée d'utiliser la base et le style d'un modèle connu pour créer quelque chose qui parle au présent.

En termes de positionnement, le projet ne vise pas à jouer dans la même catégorie que Singer, le spécialiste californien le plus en vue sur les restomod Porsche. Il se propose plutôt comme un nom italien dans un domaine qui compte encore peu d'interprètes structurés dans le pays.

Pour le moment, la marque n'a pas communiqué les prix, les délais de livraison ou le nombre d'exemplaires prévus pour ce premier projet.