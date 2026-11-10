La Fiat Topolino est plus puissante et a une meilleure autonomie
Conçue par Cavalier Automotive, elle atteint 70 km/h et peut parcourir jusqu'à 150 km.
La Fiat Topolino s'est imposée grâce à sa simplicité, associée à un prix attractif et un aspect ludique. Mais si cela ne suffit pas, Cavalier Automotive, carrossier belge spécialisé dans les transformations automobiles, a créé une Topolino encore plus spéciale.
Les formes sont bien connues, les nouveautés se trouvent dans l'habitacle et surtout en dessous, grâce à un groupe motopropulseur revu qui permet d'atteindre les 70 km/h et de parcourir 150 km avec une recharge. Une augmentation des performances qui, d'une part, peut être pratique, mais d'autre part, fait sortir la Fiat Topolino de l'homologation L6e (quadricycles électriques légers), qui par la loi ne peuvent dépasser 45 km/h.
Nouvelle apparence
Disponible en 13 teintes différentes, avec montants et toit noir contrastant, la Fiat Topolino Cavalier repose sur des jantes en alliage de 16", qui lui confèrent un aspect nettement plus agressif. Mais c'est à l'intérieur que le changement esthétique est le plus important : cuir Nappa pour les sièges (chauffants), le volant et les panneaux de porte, tapis en laine et éclairage d'ambiance. Avec un écran tactile de 3,7" et un système audio sur mesure. Cependant, il n'y a pas de climatisation, mais il y a un chauffage Webasto au diesel de 2 kW, pour maintenir l'habitacle chaud sans utiliser la batterie.
En parlant de batterie : la Fiat Topolino Cavalier est disponible avec une batterie de 5,4 kWh (comme l'originale) ou de 10,8 kWh, pour une autonomie déclarée de 150 km. Le calculateur a ensuite été reprogrammé pour permettre au moteur de la petite Fiat de 10 kW (13 CV) d'atteindre les 75 km/h mentionnés.
Le prix de la Fiat Topolino la plus puissante n'a pas encore été communiqué.
RECOMMANDÉ POUR VOUS
Fiat prépare le retour de la Punto pour défier la Renault Clio
Cette supercar rare était laissée à l'abandon. Un homme a décidé de la sauver
Garage Italia Spiaggina M : Le retour électrique des petites Fiat de plage d'antan
Dacia 2027 : toutes les nouveautés à venir
Nous en savons un peu plus sur la Fiat Multiplina
Les dernières créations Mulliner de Bentley nécessitent 56 heures juste pour la peinture
Fiat Multiplay, la revanche du monospace