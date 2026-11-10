La Fiat Topolino est plus puissante et a une meilleure autonomie

La Fiat Topolino s'est imposée grâce à sa simplicité, associée à un prix attractif et un aspect ludique. Mais si cela ne suffit pas, Cavalier Automotive, carrossier belge spécialisé dans les transformations automobiles, a créé une Topolino encore plus spéciale.

Les formes sont bien connues, les nouveautés se trouvent dans l'habitacle et surtout en dessous, grâce à un groupe motopropulseur revu qui permet d'atteindre les 70 km/h et de parcourir 150 km avec une recharge. Une augmentation des performances qui, d'une part, peut être pratique, mais d'autre part, fait sortir la Fiat Topolino de l'homologation L6e (quadricycles électriques légers), qui par la loi ne peuvent dépasser 45 km/h.

Nouvelle apparence

Disponible en 13 teintes différentes, avec montants et toit noir contrastant, la Fiat Topolino Cavalier repose sur des jantes en alliage de 16", qui lui confèrent un aspect nettement plus agressif. Mais c'est à l'intérieur que le changement esthétique est le plus important : cuir Nappa pour les sièges (chauffants), le volant et les panneaux de porte, tapis en laine et éclairage d'ambiance. Avec un écran tactile de 3,7" et un système audio sur mesure. Cependant, il n'y a pas de climatisation, mais il y a un chauffage Webasto au diesel de 2 kW, pour maintenir l'habitacle chaud sans utiliser la batterie.

8 Source: Cavalier Automotive

En parlant de batterie : la Fiat Topolino Cavalier est disponible avec une batterie de 5,4 kWh (comme l'originale) ou de 10,8 kWh, pour une autonomie déclarée de 150 km. Le calculateur a ensuite été reprogrammé pour permettre au moteur de la petite Fiat de 10 kW (13 CV) d'atteindre les 75 km/h mentionnés.

Le prix de la Fiat Topolino la plus puissante n'a pas encore été communiqué.