L'intérieur du nouveau Hyundai Bayon

Avec la nouvelle génération, le Hyundai Bayon fait un bond en avant également sur le plan de la technologie et du confort.

Le SUV compact coréen grandit en dimensions et vise à offrir un habitacle plus spacieux et soigné, avec des solutions numériques jusqu'alors réservées aux modèles de catégorie supérieure. Montons à bord pour comprendre comment il a évolué.

Hyundai Bayon (2026), la planche de bord

La nouveauté la plus évidente du Bayon est la configuration avec deux écrans de 12,3 pouces, l'un dédié à l'instrumentation numérique et l'autre à l'infodivertissement, intégrés dans une seule surface courbe d'aspect moderne.

Le système multimédia prend en charge Apple CarPlay et Android Auto en mode sans fil, tandis que parmi les équipements technologiques figure également la Hyundai Digital Key 2, qui permet d'ouvrir et de démarrer la voiture avec un smartphone ou une montre connectée compatible.

La numérisation, cependant, n'élimine pas complètement les commandes traditionnelles : les fonctions les plus utilisées restent accessibles via des commandes dédiées, un choix qui vise à simplifier l'utilisation pendant la conduite. Selon la configuration, la charge sans fil pour le téléphone et un système audio Bose sont également disponibles.

La version N Line ajoute un volant spécifique et des détails au goût sportif. Parmi les équipements prévus pour les versions les plus riches figurent également l'éclairage d'ambiance multicolore, les sièges avant chauffants et ventilés et, selon la configuration, ceux à l'arrière chauffants.

Hyundai Bayon (2026), matériaux et finitions

L'habitacle du nouveau Hyundai mise sur un environnement plus raffiné par rapport au passé, sans renoncer à la praticité. La planche de bord alterne surfaces douces et plastiques rigides, tandis que les portes comportent des inserts en tissu et des zones rembourrées.

Nouvelle Hyundai Bayon, l'intérieur Photo de: Hyundai

Le soin des assemblages contribue à la perception de solidité, tandis que les couleurs et les revêtements varient selon la version. La N Line se distingue par une combinaison plus sportive, avec des sièges en tissu et cuir suédé et des détails dédiés.

Hyundai Bayon (2026), habitabilité et coffre

L'augmentation des dimensions porte la longueur à 4,25 mètres et l'empattement à 2,6 m, avec un avantage surtout pour ceux qui s'assoient sur la banquette arrière. Hyundai annonce plus d'espace pour les jambes, tandis que la présence de prises USB-C et, selon l'équipement, de bouches d'aération arrière, rend les trajets avec plusieurs passagers plus pratiques. La banquette est conçue pour accueillir trois personnes, même si lors de longs trajets, la disposition la plus confortable reste celle pour deux adultes.

Nouvelle Hyundai Bayon, le coffre Photo de: Hyundai

Le coffre offre une capacité de 440 litres, tandis que sur la variante full hybrid, qui arrivera ultérieurement, elle descend à 397 litres.

Galerie: Nouvelle Hyundai Bayon, intérieur et coffre