BMW envisage un coupé Alpina à moteur V8

BMW a de grands projets pour Alpina. Non seulement une nouvelle berline porte-drapeau est en préparation, mais l'entreprise envisage sérieusement une voiture de sport propulsée par un V8, basée sur le concept Vision BMW Alpina. Les initiés la décrivent apparemment comme le « moment M1 » d'Alpina.

D'abord rapporté par Autocar, le projet n'a pas encore reçu d'approbation finale. Cela dit, BMW est fortement encouragé par l'intérêt des clients pour le concept et envisage une production limitée, similaire aux modèles exclusifs de BMW comme le Skytop.

Lors du lancement de la nouvelle BMW i3, Mike Reichelt, responsable du programme Neue Klasse de BMW, a reconnu l'attention autour du concept. Il aurait déclaré que l'équipe de design avait donné des maux de tête aux ingénieurs, mais a également suggéré qu'il y avait suffisamment d'intérêt de la part des clients pour envisager sa production.

Le Vision BMW Alpina a fait ses débuts au Concorso d'Eleganza Villa d'Este en mai. C'est un grand coupé de grand tourisme 2+2 avec un moteur V8 monté à l'avant. Le concept a introduit le nouveau langage de design d'Alpina, avec un intérieur exceptionnellement luxueux.

Concept Vision BMW Alpina Photo par : BMW

Un Coupé V8 Pourrait Donner à Alpina Sa Propre Identité

Bien que le Vision BMW Alpina soit plus axé sur le luxe que sur la performance pure, un modèle de production dédié donnerait à la marque quelque chose de vraiment unique. Cela permettrait également de distinguer Alpina de BMW M, qui met davantage l'accent sur une maniabilité plus aiguisée et une performance plus agressive.

Le V8 serait une grande partie de cette identité. BMW n'a pas encore publié de spécifications détaillées pour le groupe motopropulseur, mais le concept présente un moteur huit cylindres monté à l'avant. Nous nous attendons à ce qu'il soit très puissant.

Les projets de BMW pour Alpina incluent déjà des modèles plus conventionnels. Le premier véhicule de production de la marque sera basé sur la Série 7, avec un lancement prévu en 2027. Ce modèle aidera à établir la nouvelle direction d'Alpina, mais n'offrira pas le même niveau d'exclusivité qu'un coupé autonome.

Photo par : BMW

BMW N'a Pas Encore Décidé Si Elle Va Le Construire

Malgré l'intérêt apparent, rien ne garantit que le Vision BMW Alpina sera produit. Selon Autocar, les dirigeants de BMW discutent encore du projet, et une décision finale n'a pas été prise.

Développer un véhicule sur mesure pour une marque de luxe à faible volume est une entreprise coûteuse. Pourtant, un coupé V8 en production limitée serait un moyen convaincant de lancer la nouvelle ère d'Alpina.

Pour l'instant, le Vision BMW Alpina reste un concept.