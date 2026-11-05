BMW crée une M3 unique en hommage à une légende du sport automobile

BMW Italia a exposé une M3 unique en son genre à l'EICMA 2026, et cela n'a rien à voir avec les motos. La voiture est exposée dans le Hall 14 sur le stand de BMW Motorrad en hommage à Alex Zanardi, construite pour marquer ce qui aurait été son 60e anniversaire.

La voiture, baptisée "Tribute to Alex Zanardi", a été construite avec le studio de design italien BorromeoDeSilva sur la carrosserie actuelle de la M3.

Le président et directeur général de BMW Italie, Sergio Solero, a déclaré :

'Décrire ce qu'Alex représentait pour BMW et pour tous ceux qui ont eu le privilège de partager une partie de son parcours est bien plus difficile, car sa mémoire reste extraordinairement vivante.'

Il a ajouté que le lien de Zanardi avec BMW s'étendait de la piste de course aux podiums paralympiques et, finalement, aux initiatives sociales que le pilote a aidé à construire.

La M3 Unique

BMW M3 Hommage à Alex Zanardi Photo par : BMW

Le timing n'est pas une coïncidence. L'exposition coïncide avec le 40e anniversaire de la M3, et BMW Italia a choisi le public de l'EICMA, orienté moto, plutôt qu'un salon automobile pour la dévoiler. Zanardi conduisait des BMW avec des commandes manuelles après avoir perdu ses deux jambes dans un accident en 2001 au Lausitzring.

Mécaniquement, la M3 Tribute n'a pas changé. Le travail de BorromeoDeSilva est entièrement cosmétique, axé sur la livrée et la finition de l'habitacle plutôt que sur le moteur ou le châssis de la M3 actuelle.

BMW la considère purement comme un exercice de design et de narration, une façon de marquer une relation qui a commencé par des victoires en course et s'est développée en projets hors piste longtemps après que Zanardi a cessé de courir à plein temps.

Niccolò Zanardi, le fils d'Alex, maintient ce lien actif aujourd'hui. Il travaille en tant qu'ambassadeur pour SpecialMente, le programme de responsabilité sociale de BMW Italia, et enseigne à la BMW Driving Experience, y compris des cours pour les conducteurs handicapés utilisant une M2 équipée de commandes manuelles spéciales.

Le Motif Ananas et la Livrée BMW M

L'extérieur réinterprète les couleurs de course traditionnelles bleu, violet et rouge de BMW M dans un traitement graphique contemporain, s'inspirant des livrées qui ont couru sur les voitures de compétition de la marque depuis ses premières années en sport automobile. Un ananas, symbole personnel de chance de Zanardi, est intégré dans ce graphisme selon le langage de design de M plutôt que comme un décalque littéral.

À l'intérieur, les sièges avant utilisent de l'Alcantara anthracite avec des centres perforés au laser qui révèlent un fond iridescent passant du bleu au rouge. Des bandes d'Alcantara lisses traversent les sièges et les panneaux de porte, et une broderie d'ananas rouge orne les appuie-têtes avant et l'accoudoir central.

L'équilibre des couleurs de l'habitacle rend également hommage à la BMW M3 E30 Sport Evolution, traduisant l'héritage sportif de cette voiture dans des matériaux actuels plutôt que de copier son apparence. Le spécialiste de la sellerie Alcantara et le partenaire Befuel ont tous deux contribué à transformer le concept de BorromeoDeSilva en une voiture finie et roulante.

BMW Italia a également dévoilé un panneau permanent à son siège social de la Maison de BMW Italia, honorant Zanardi comme ce que Solero a appelé le plus grand modèle de l'entreprise. Il a remporté le titre de la CART World Series en 1997 et 1998 avant l'accident de 2001, puis est revenu à la course et a connu le succès paralympique en handbike avant son décès le 1er mai 2026.

Source: BMW